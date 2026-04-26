Vượt 70 km đến lái thử, khách Hà Tĩnh quyết mua VF 7 ngay trong ngày

Sự kiện “Hào khí sông Lam” thu hút đông người trải nghiệm xe điện, trong đó không ít khách hàng quyết định đặt cọc ngay sau những vòng lái thử đầu tiên.

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng, sau khi cầm lái, đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.

Ôtô điện VinFast cho cảm giác lái “đã” hơn tưởng tượng

Trong ba ngày cuối tuần 24-26/4, khu vực lái thử chương trình "Hào khí sông Lam" tại Vincom Hà Tĩnh thu hút đông đảo người dân đến đăng ký. Dàn xe từ VF 3 đến VF 9 được ban tổ chức bố trí ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ khách tham quan và trải nghiệm trên các cung đường thực tế ở Hà Tĩnh.

Tại chương trình, nhiều khách hàng cho biết ban đầu họ đến với tâm thế tìm hiểu, tò mò về trải nghiệm xe điện. Tuy nhiên, sau những vòng lái thử đầu tiên, sự hiếu kỳ nhanh chóng nhường chỗ cho hứng thú và những đánh giá tích cực hơn về khả năng vận hành.

Anh Võ Văn Anh (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), người có nhiều năm sử dụng xe xăng, cho biết ấn tượng lớn nhất đến từ khả năng phản hồi và tăng tốc của xe điện.

“Trước đây tôi nghĩ xe điện chỉ êm thôi, khó ‘bốc’ như xe xăng. Nhưng khi trực tiếp lái thử thì hoàn toàn khác. Xe tăng tốc rất nhanh, gần như không có độ trễ. Khi cần vượt xe khác, phản hồi rất tự tin. Cảm giác lái ‘đã’ hơn tôi nghĩ”, anh Văn Anh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bảo Yến (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại ấn tượng với mẫu D-SUV VF 8 nhờ cảm giác dễ điều khiển, vận hành nhẹ nhàng và độ an toàn khi cầm lái.

“Xe dễ kiểm soát, vận hành chắc chắn và cho cảm giác an tâm. Tôi nghĩ di chuyển trong phố sẽ khá thoải mái”, chị Yến chia sẻ.

Cùng chung góc nhìn, anh Nguyễn Văn Đồng (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đánh giá cao sự ổn định của xe điện sau khi trải nghiệm mẫu VF 9. Với 6 năm sử dụng xe xăng, anh cho biết VF 9 mang lại cảm giác vận hành êm ái, liền mạch, hạn chế rung giật, phù hợp cả di chuyển đô thị lẫn hành trình đường dài, đặc biệt với điều kiện địa hình thực tế tại Hà Tĩnh. Bên cạnh khả năng vận hành, không gian nội thất và hệ thống tiện ích trên xe cũng là điểm khiến anh Đồng ấn tượng.

"VF 9 có nội thất hiện đại, rộng rãi, tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Các tiện ích được thiết kế theo hướng phục vụ trải nghiệm người dùng, tạo cảm giác tiện nghi của một dòng xe cao cấp", anh nhận xét.

Vượt 70 km lái thử, “chốt” ngay xe sau trải nghiệm

Sau khi trực tiếp cầm lái và lắng nghe tư vấn, nhiều khách hàng cũng nhìn nhận rõ hơn về sự phù hợp và hiệu quả sử dụng lâu dài của xe điện.

Ông Trương Văn Liên (74 tuổi, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) chia sẻ, trước đây ông nghĩ xe điện chỉ phù hợp ở đô thị lớn. Tuy nhiên, hệ thống trạm sạc của V-Green hiện đã phủ khắp nơi, khiến quan điểm của ông cũng thay đổi. Cùng đó, chi phí vận hành thấp của xe điện là điểm đáng lưu ý.

Hiện sử dụng một mẫu xe xăng cỡ nhỏ, ông Liên cho biết chi phí nhiên liệu và vận hành là yếu tố khiến ông quan tâm khi tìm hiểu xe điện. Theo ông, lợi thế về tiết kiệm chi phí sử dụng, nhu cầu bảo dưỡng thấp cùng chính sách miễn phí sạc trong thời gian dài khiến phương án chuyển sang xe điện trở nên đáng cân nhắc hơn nếu nhìn ở bài toán lâu dài. Sau trải nghiệm tại sự kiện, ông cho biết sẽ lên kế hoạch chuyển đổi sang xe điện trong thời gian tới.

Đáng chú ý, không ít khách hàng đã đi đến quyết định đặt cọc ngay sau khi trực tiếp trải nghiệm tại chương trình “Hào khí sông Lam”, trong đó có chị Lê Thị Hồng Thanh (xã Kỳ Anh). Từng có thời gian làm việc ở nước ngoài và sử dụng xe điện, chị cho biết đã chủ động tìm hiểu các dòng xe điện tại Việt Nam từ trước. Khi biết thông tin về chương trình, chị sẵn sàng di chuyển hơn 70 km đến Vincom Hà Tĩnh để trực tiếp cầm lái trải nghiệm.

“Tôi đã tìm hiểu từ trước, nhưng phải đến khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy rõ sự khác biệt của xe điện VinFast. Tôi quyết định đặt cọc mua luôn chiếc VinFast VF 7. Với tầm giá dưới 1 tỷ đồng , đây là một lựa chọn rất hợp lý”, chị Thanh chia sẻ.

Theo chị Thanh, quyết định xuống tiền không chỉ đến từ trải nghiệm vận hành, mà còn từ cảm nhận về mức độ hoàn thiện sản phẩm và tính phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Tại sự kiện, khách hàng có cơ hội tiếp cận các dòng xe điện Việt cùng loạt chính sách được nhiều người xem là lực đẩy đáng chú ý cho quyết định xuống tiền. Trong đó có mức hỗ trợ trực tiếp 6-10% trên giá bán, cộng thêm ưu đãi 3% cho khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 4.

Người mua cũng có thể lựa chọn phương án trả góp từ 0 đồng trả trước, với lãi suất cố định 5-7%/năm trong 3 năm đầu, thay cho ưu đãi trực tiếp. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc đến ngày 10/2/2029 tiếp tục góp phần giảm áp lực chi phí vận hành cho người dùng.

Không chỉ dừng ở hoạt động trải nghiệm sản phẩm, “Hào khí sông Lam” còn trở thành điểm hẹn cuối tuần thu hút đông đảo người dân Hà Tĩnh, với chuỗi hoạt động âm nhạc, biểu diễn ảo thuật và minigame tương tác dành cho nhiều nhóm khách tham gia.