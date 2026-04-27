Geely ra mắt xe hybrid mới, chạy 100 km chỉ tốn 2,2 lít xăng

Geely Emgrand i-HEV có mức tiêu thụ chỉ 2,2 lít/100 km, được kỳ vọng xác lập kỷ lục Guinness trong năm nay.

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, Geely Auto đã chính thức ra mắt mẫu Emgrand i-HEV thế hệ thứ 5. Ngay trong buổi ra mắt, hãng xe Trung Quốc đã công bố một thông số gây sốc khi chiếc sedan này đạt mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,22 L/100 km trong bài kiểm tra thực tế trên đường cao tốc, một con số đã được đệ trình để xác lập kỷ lục Guinness trong năm nay.

Kết quả 2,22 L/100 km được ghi nhận trong một bài thử nghiệm vòng lặp trên cao tốc tại Hải Nam.

"Con số này thấp hơn 12% so với kết quả mà Toyota Prius đạt được trong các điều kiện thử nghiệm tương đương", đại diện Geely đã chia sẻ khi so sánh với đối thủ đến từ Nhật Bản.

Thành tích này giúp Emgrand i-HEV trở thành mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất thế giới hiện nay.

Mẫu sedan có thiết kế sang trọng, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,2 lít/100 km. Ảnh: Geely.

Hệ thống i-HEV mới của Geely sử dụng cấu trúc motor đôi, kết hợp với hệ thống truyền động điện tích hợp. Motor điện của xe có công suất lên tới 230 kW, mạnh gấp 1,72 lần so với các hệ thống hybrid thông thường.

Đặc biệt, động cơ đốt trong chuyên dụng cho hệ thống hybrid này đạt hiệu suất nhiệt được chứng nhận là 48,41%. Xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện ở tốc độ lên tới 66 km/h và chỉ mất 1,84 giây để tăng tốc từ 0-30 km/h.

Hệ thống i-HEV thế hệ mới sẽ được Geely triển khai rộng rãi trên nhiều dòng xe trong năm 2026, bao gồm Xingrui, Xingyue L và Boyue L.

Với mức giá dự kiến cho dòng Emgrand chỉ dao động từ 65.800 đến 71.800 NDT (khoảng 230 - 250 triệu đồng), Geely đang đưa công nghệ hybrid siêu tiết kiệm tiếp cận phân khúc khách hàng phổ thông, tạo ra áp lực rất lớn lên các dòng xe xăng truyền thống.