Xe điện giá rẻ BYD Seagull chạy xa hơn Dolphin, bổ sung LiDAR

BYD Seagull ra mắt bản nâng cấp, bổ sung hệ thống trợ lái nâng cao và tăng mạnh phạm vi hoạt động.

Tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026, BYD đã chính thức ra mắt bản nâng cấp của BYD Seagull. Mẫu xe điện giá rẻ còn có tên gọi khác Dolphin Mini hoặc Dolphin Surf ở các thị trường nước ngoài.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là phạm vi hoạt động, từ 405 km ở bản cũ nay tăng lên thành 505 km ở bản mới ra mắt, công bố theo chu trình CLTC. Khách hàng cũng có thể chọn bổ sung cụm LiDAR trên nóc xe, tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao God's Eye B do BYD phát triển.

Ngoại hình BYD Seagull 2026 nhìn chung không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ vài chi tiết như mâm xe 16 inch, các camera trên cản trước, đèn nhỏ màu xanh lam ở phía đuôi hay hệ thống gạt mưa kép. Khách hàng cũng có thêm một tùy chọn màu sơn ngoại thất mới.

Bên trong cabin, BYD Seagull 2026 có những cải tiến nhắm đến người dùng, chẳng hạn đơn giản hóa nút điều khiển trên vô lăng, lẫy chuyển số thông minh, đế sạc không dây 50 W, tựa tay dạng lật...

Ở bản nâng cấp, công suất tối đa của motor điện trang bị cho BYD Seagull tăng lên thành 80 mã lực. Phạm vi hoạt động tối đa ở bản cao nhất tăng từ 405 km lên thành 505 km, công bố theo chu trình CLTC. Như vậy, BYD Seagull ở bản nâng cấp có tầm hoạt động tốt hơn BYD Dolphin đang bán ở Việt Nam - vốn sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 435 km/lần sạc.

Năm ngoái, đỉnh doanh số của BYD Seagull tại thị trường quê nhà ghi nhận vào tháng 4/2025 với 34.005 xe bàn giao đến tay khách hàng. Vào tháng 6/2025, doanh số Seagull tại Trung Quốc đạt 30.708 xe, đây cũng là kỳ báo cáo gần nhất lượng tiêu thụ mẫu xe điện giá rẻ này còn đạt trên 30.000 xe.

Theo Car News China, nguyên nhân lớn nhất cho đà sa sút của BYD Seagull đến từ sự cạnh tranh khốc liệt mà Geely Xingyuan mang lại. Còn có tên gọi khác là Geely EX2, đây là xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc trong năm vừa rồi.

Màn thể hiện ấn tượng của Geely Xingyuan trên thị trường ôtô Trung Quốc là nguyên nhân các hãng đang đẩy mạnh sản phẩm ở phân khúc này. Arcfox T1 ra mắt năm ngoái là ví dụ, bên cạnh Leapmotor A10 vừa trình làng tháng trước.