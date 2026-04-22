So sánh Geely EX2 và BYD Atto 2 - chọn chiếc nào nếu muốn mua xe điện?

Nếu đặt lên bàn cân về sự tiện dụng khi di chuyển nội đô, BYD Atto 2 và Geely EX2 thực tế có khá nhiều điểm tương đồng dù chênh nhau 200 triệu đồng.
Về kích thước, Atto 2 nhỉnh hơn so với EX2 về có thông số dài x rộng x cao. Tuy nhiên, trục cơ sở của mẫu hatchback nhà Geely lại dài hơn (2.650 mm so với 2.620 mm). Vì vậy khi ngồi ở khoang cabin, cảm giác để chân và độ rộng rãi dường như không có quá nhiều sự khác biệt.
Là mẫu SUV với thiết kế vuông vức, Atto 2 có thể nịnh mắt nhóm khách hàng nam giới hơn nhờ những phần ốp kim loại, đường cắt xẻ. Trong khi đó, EX2 "hợp gu" hội chị em với thiết kế bo tròn, dễ thương.
Độ hoàn thiện của cả 2 mẫu xe đều đạt mức tốt. Song ở BYD Atto 2, nhờ nhiều chi tiết khối nổi và kim loại đan xen sẽ cho cảm giác cứng cáp và "đã tay" hơn.
Sự khác biệt về phong cách thiết kế thể hiện rõ ở khu vực nội thất. Có thể thấy nhờ trội hơn về chiều rộng và kiểu sắp xếp nội thất không liền mạch, không gian cabin của Atto 2 có chiều ngang thoáng hơn. Với kiểu sắp xếp yên ngựa của EX2 và những đường bo tròn tạo sự liền mạch và mềm mại, người ngồi ghế phụ sẽ có cảm giác hơi hẹp ở khoảng để chân 2 bên.
Tốc độ phản hồi, chất lượng hình ảnh trên cả 2 màn hình ở BYD Atto 2 và Geely EX2 đều cho cảm giác "sướng tay" nhất định, nhưng màn hình trên EX 2 lớn hơn (14,6 inch so với 12,8 inch). Ở Atto 2, màn hình có thêm chức năng xoay ngang - dọc. Dù đều sở hữu Apple Carplay/Android Auto không dây, cả 2 mẫu xe điện đều cần cắm dây để lần kết nối đầu tiên được "trơn tru" hơn.
Về sức mạnh động cơ, BYD Atto 2 sở hữu motor điện đặt trước, công suất 174 mã lực, mô men xoắn 290 Nm. Trong khi ở Geely EX2, motor điện công suất 113 mã lực, mô men xoắn 150 Nm được đặt phía sau. Sự khác biệt về dẫn động khiến 2 chiếc xe có khách hoạt động đôi chút khác biệt, cũng là điểm mà nhiều khách hàng cân nhắc khi lựa chọn.
Với động cơ mạnh hơn, BYD Atto 2 cho gia tốc có phần nhỉnh hơn EX2. Chiếc xe cũng thể hiện được ưu thế nhỏ gọn khi di chuyển trên phố. Tuy nhiên nếu đạp chân ga đột ngột, hiện tượng trượt bánh sẽ xuất hiện trước khi hoàn toàn bám đường. Ở tốc độ trên 80 km/h, BYD Atto 2 có phần hơi chòng chành, điểm chung của các mẫu SUV tầm phổ thông.
Vì là một mẫu xe cầu sau, EX2 cho cảm giác có phần khác. Ở mỗi cú đạp ga, dù có công suất thấp hơn, mẫu xe vẫn mang lại cảm giác được đẩy về phía trước khiến người lái cảm thấy thích thú. Chiếc hatchback dễ dàng đạt vận tốc khoảng 70 km/h nhưng khả năng tăng tốc sẽ bắt đầu không còn tốt sau khi vượt mốc 80 km/h.
Điểm trừ chung của cả 2 mẫu xe đều nằm ở phần vô lăng do nằm ở phân khúc phổ thông. Ở Atto 2 hay EX2, vô lăng đều khá nhẹ và có cảm giác "đồ chơi" với những tay lái khó tính. Bù lại là sự nhẹ nhàng khi điều khiển và thân thiện với tay lái mới.
BYD Atto 2 được trang bị pin 45,12 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 400 km/lần sạc. Ở Geely EX2, dung lượng pin là 44,1 kWh, với quãng đường di chuyển khoảng 395 km/h. 2 con số có thể nói là tương đương ở quãng đường di chuyển.
Nhìn chung cả 2 mẫu xe sẽ thu hút tệp khách hàng khác nhau. Với người trẻ đô thị, đặc biệt là khách hàng nữ, Geely EX2 đang cho thấy sức hút lớn hơn. Đây cũng là mẫu xe có giá bán thấp hơn (459-499 triệu đồng). BYD Atto 2 sẽ là cái tên phù hợp hơn với gia đình trẻ, muốn tìm một mẫu SUV điện đầu tay cho gia đình với giá 669 triệu đồng.
