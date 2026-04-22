Porsche Cayenne điện nhận đặt trước tại Việt Nam, cận kề ngày ra mắt

Porsche Cayenne thuần điện được hãng nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá từ 4,3 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn.

Mẫu SUV cỡ lớn Cayenne bản thuần điện vừa được thông báo nhận đặt cọc và sẽ ra mắt thị trường Việt trong thời gian tới. Đây sẽ là sản phẩm thuần điện tiếp theo được Porsche mở bán tại Việt Nam, sau Macan EV và Taycan.

Trước đó, mẫu xe đã xuất hiện tại triển lãm ôtô Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng ra mắt các quốc gia Đông Nam Á từ cuối tháng 3.

So với bản Cayenne chạy xăng, chiếc Cayenne thuần điện không chỉ được điều chỉnh hệ truyền động, mà là một chiếc xe được phát triển trên nền tảng khung gầm mới hoàn toàn. Các ngôn ngữ thiết kế quen thuộc vẫn xuất hiện, nhưng kích thước đã được thay đổi. Chiều dài của Cayenne EV nhỉnh hơn bản xăng 55 mm, trục cơ sở cũng tăng thêm 13 mm lên thành 3.023 mm.

Cayenne điện sẽ sở hữu không gian cabin hiện đại với đồng hồ taplo kỹ thuật số OLED 14,25 inch, màn hình trung tâm cảm ứng mở rộng cong và tùy chọn màn dành cho ghế phụ 14,9 inch. Xe cũng được bổ sung hệ thống hiển thị kích lái HUD tích hợp công nghệ thực tế ảo AR với kích thước đến 87 inch.

Chiếc Porsche Cayenne EV vừa được giới thiệu vào cuối tháng 3 tại Thái Lan. Ảnh: Đăng Thành.

Phiên bản Cayenne thuần điện tiêu chuẩn có công suất 300 kW (407 mã lực) ở chế độ vận hành mặc định, có thể tăng lên 325 kW (441 mã lực) và mô-men xoắn 835 Nm khi sử dụng tính năng Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 230 km/h.

Cayenne EV S được trang bị động cơ điện đạt ở trục sau với công suất 544 mã lực, hoặc lên đến 666 mã lực khi dùng Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Ở bản Turbo, Cayenne có thể sản sinh công suất đến 1.156 mã lực, mô men xoắn 1.500 Nm. Phiên bản này tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, 0-200 km/h trong 7,4 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 260 km/h.

Dưới sàn xe của Cayenne EV là bộ pin điện áp cao 113 kWh, cho phạm vi hoạt động dao động 623-642 km/lần sạc theo chuẩn WLTP tùy phiên bản. Giá bán của Porsche Cayenne EV lần lượt là 4,72 tỷ cho bản tiêu chuẩn, 4,93 tỷ với Cayenne S EV. Phiên bản cao cấp nhất là Turbo có giá 6,32 tỷ đồng , chưa bao gồm gói cá nhân hóa thông qua chương trình Porsche Exclusive Manufaktur.

Đây có thể xem là một lựa chọn mới trong nhóm SUV hạng sang thuần điện, cùng tầm giá với Mercedes-Benz EQS SUV, Audi Q8 e-tron hay BMW iX.