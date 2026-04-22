Bất ngờ với tốc độ bộ sạc không dây của Porsche

Hệ thống sạc không dây dành cho Porsche Cayenne có tốc độ sạc và hiệu quả sạc vượt trội so với chính bộ sạc di động của hãng.

Theo Carscoops, bộ sạc không dây đã được Porsche giới thiệu đến khách hàng trước cả khi Cayenne thuần điện trình làng. Khi Cayenne Electric đã ra mắt, hãng xe thể thao Đức đang chuẩn bị chính thức mở bán như một tùy chọn dành cho những khách hàng không yêu thích việc cắm sạc trực tiếp.

Bộ phận quan trọng nhất của hệ thống này là đế sạc nặng 50 kg đặt trên sàn nhà, có thể cắm vào ổ điện dân dụng và đi kèm một cuộn cảm ứng lớn.

Tấm đế sẽ chuyển đổi điện xoay chiều AC từ lưới điện dân dụng thành điện một chiều DC. Khi Porsche Cayenne Electric di chuyển đến vị trí ngay trên tấm đế này, cuộn cảm ứng đặt trong mẫu SUV thuần điện sẽ bắt đầu tiếp nhận điện năng.

Đáng chú ý, Porsche cho biết công nghệ sạc không dây của mình hỗ trợ công suất sạc tối đa 11 kW. Hiện, bộ sạc di động của Porsche dành cho khách hàng Mỹ chỉ có công suất cao nhất 9,6 kW, biến sạc không dây trở thành lựa chọn nạp năng lượng tại gia với tốc độ cao nhất dành cho khách hàng xứ cờ hoa.

Hệ thống sạc không dây thường bị gắn mác là kém hiệu quả. Tuy nhiên, trao đổi với Engineering Explained, đội ngũ phát triển của Porsche khẳng định hệ thống của mình đạt hiệu suất sạc 89-92% ngoài thực tế, vượt xa ngưỡng tối thiểu 85% trong tiêu chuẩn sạc hiện hành.

Bất ngờ hơn, Porsche xác nhận sạc có dây Level 1 trên Cayenne Electric chỉ đạt hiệu suất 60%, kém xa mức hiệu suất 89-92% ở bộ sạc không dây.

Bộ sạc không dây của Porsche tại các thị trường Anh, Mỹ có giá không hề rẻ. Ảnh: Porsche.

Hãng xe thể thao Đức cũng trấn an người dùng, rằng tấm đế sạc hoàn toàn chống thấm nước. Bộ phận này cũng có các cảm biến phát hiện vật thể lạ, sẽ ngay lập tức ngừng sạc nếu nhận ra có chướng ngại.

Tại Anh, toàn bộ hệ thống, bao gồm đế sạc và cuộn cảm ứng nhận điện gắn theo xe, dự kiến có giá 6.750 bảng Anh, tương đương 9.125 USD . Riêng tấm đế đã có giá 4.750 bảng Anh, tương đương khoảng 6.420 USD .

Khách hàng Mỹ được cho là sẽ phải chi đến 6.500 USD cho tấm đế, còn bộ phận lắp cho Cayenne Electric có giá 1.650 USD .