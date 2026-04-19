Cuộc chiến pin xe điện lên tầm cao mới - sạc 9 phút là đầy

Với dòng pin xe điện mới, người dùng có thể chỉ mất 9 phút để sạc đầy, giá thành rẻ thành và độ bền cũng cao hơn dòng pin LFP hiện hành.

Tại sự kiện ngày công nghệ diễn ra vào ngày 16/4 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Sunwoda Power đã chính thức công bố lộ trình sản phẩm pin xe điện thế hệ mới, gây chấn động với dòng pin sạc siêu nhanh 15C cùng chiến lược phát triển pin Natri-ion tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Tâm điểm của sự kiện là mẫu pin lithium-iron phosphate (LFP) thế hệ thứ hai mang tên Xingchi Supercharge Battery 2.0. Đây được coi là bước nhảy vọt về tốc độ sạc trong ngành công nghiệp ôtô.

Pin cho phép sạc từ 5% đến 95% chỉ trong9 phút, hoặc đạt mức 75% chỉ sau 5,5 phút. Bộ pin trình diễn tại sự kiện gồm 264 cell pin, tổng dung lượng hơn 98,8 kWh trên kiến trúc 844,8 V. Cường độ dòng điện cực đại đạt tới 1.800 A.

Tuổi thọ pin vượt quá 1.500 chu kỳ sạc. Đáng chú ý, hãng tuyên bố không giới hạn số lần sử dụng sạc siêu nhanh trong suốt thời hạn bảo hành.

Pin xe điện mới của Sundowa dành cho xe điện giá rẻ. Ảnh: 42how.

Bên cạnh pin LFP, Sunwoda cũng giới thiệu các cell pin Natri-ion với những ưu điểm vượt trội về kinh tế và an toàn. Theo quảng cáo, pin Natri-ion có thể đạt hơn 20.000 chu kỳ sạc ở nhiệt độ phòng và hơn 10.000 chu kỳ ở nhiệt độ cao. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, chi phí vòng đời thấp và độ an toàn cao hơn so với pin LFP hay pin ternary (LMC).

Bộ pin này cũng có thể được dùng trên những mẫu xe điện giá rẻ do mật độ năng lượng thấp hơn pin LFP, giúp giảm giá thành sản phẩm.

Đối với xe hybrid, Sunwoda ra mắt các bộ pin sử dụng cell pin trụ lớn (46 mm), hỗ trợ sạc từ 10% lên 80% trong 10 phút. Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu hệ thống sạc súng đôi (dual-gun) với công suất sạc đỉnh lên tới 1,44 MW, mức công suất khổng lồ dành cho các xe tải nặng.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Sunwoda hiện chiếm khoảng 2,5% thị phần pin xe điện toàn cầu. Với việc làm chủ công nghệ sạc 15C cho pin LFP và 8C cho pin ternary, Sunwoda đang định hình lại cuộc đua về tốc độ sạc, chuyển trọng tâm từ "tầm xa" sang "thời gian chờ sạc", rào cản lớn nhất đối với người dùng ôtô điện hiện nay.