Ngắm BYD Atto 3 thế hệ mới, mạnh 326 mã lực, chạy 630 km mỗi lần sạc

Mẫu SUV thế hệ mới của BYD dự kiến được bán với 2 phiên bản tại Trung Quốc, bản cao nhất có thể di chuyển đến 630 km sau mỗi lần sạc.

BYD vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu SUV Atto 3 tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc). Tại thị trường quê nhà, Atto 3 có tên Yuan Plus, sở hữu hàng loạt nâng cấp về hiệu suất và công nghệ hỗ trợ lái để cải thiện vị thế trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Mẫu ôtô mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế Loong Face mới nhất của thương hiệu với cụm đèn pha sắc sảo kết hợp cùng thanh mạ chrome nối liền và tay nắm cửa dạng bán ẩn.

So với phiên bản tiền nhiệm, Atto 3 thế hệ mới có kích thước lớn hơn đáng kể khi chiều dài đạt 4.665 mm, chiều rộng 1.895 mm và chiều cao 1.675 mm. Trục cơ sở của xe cũng được kéo dài thêm 50 mm lên mức 2.770 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn.

Khách hàng có hai tùy chọn mâm xe với kích cỡ 18 inch hoặc 19 inch cùng 6 lựa chọn màu sắc ngoại thất khác nhau.

Bên trong khoang lái, Atto 3 được trang bị hệ thống âm thanh 16 loa, tủ lạnh tích hợp chức năng làm nóng và cốp sau chỉnh điện. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng cỡ lớn, bảng đồng hồ LCD và màn hình hiển thị kính lái HUD.

Cần số được đặt phía sau vô lăng hai chấu và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp 2 vị trí sạc điện thoại không dây. Mẫu xe này còn sở hữu khoang chứa đồ phía trước với dung tích 101 lít.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin LFP dung lượng 57,545 kWh kết hợp cùng motor điện đặt tại trục sau công suất 200 kW, cho phép xe di chuyển 540 km sau một lần sạc. Phiên bản cao cấp hơn được trang bị bộ pin 68,547 kWh và mô tơ điện mạnh 240 kW, mang lại tầm vận hành đạt mức 630 km.

Việc ra mắt thế hệ thứ ba được kỳ vọng sẽ giúp BYD khôi phục doanh số tại thị trường nội địa sau giai đoạn sụt giảm mạnh. Với tham vọng tiến ra thị trường quốc tế, mẫu crossover này hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mới trong phân khúc xe điện đô thị.