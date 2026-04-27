Ôtô điện chai pin đến mức nào sau 3 năm sử dụng?

Dữ liệu thu thập tại Mỹ cho thấy phần lớn ôtô điện chỉ mất khoảng 3% phạm vi hoạt động tối đa sau 3 năm đầu sử dụng.

Theo InsideEVs, ôtô điện đang có khả năng duy trì phạm vi hoạt động tối đa hiệu quả hơn so với kỳ vọng của nhiều người. Dữ liệu mới nhất do Recurrent thu thập từ hơn 1,6 tỷ km quãng đường di chuyển thực tế đã chứng minh cho nhận định này.

Bên cạnh cải thiện công nghệ pin, các nhà sản xuất ôtô cũng nâng cấp phần mềm để giữ cho phạm vi hoạt động duy trì ở mức cao nhất có thể trong khoảng thời gian dài.

Dữ liệu do Recurrent chia sẻ cho thấy phần lớn ôtô điện hiện có trên thị trường Mỹ đang “hao hụt” rất ít phạm vi hoạt động trong vài năm đầu lăn bánh.

Tính trung bình, một chiếc ôtô điện hiện nay có thể giữ được khoảng 97% phạm vi hoạt động sau 3 năm, và còn lại khoảng 95% phạm vi hoạt động tối đa sau 5 năm sử dụng. Chẳng hạn, một chiếc xe điện được hãng công bố phạm vi hoạt động tối đa 500 km sẽ còn chạy được khoảng 485 km sau 3 năm, và khoảng 475 km sau 5 năm lăn bánh.

Nỗi lo về phạm vi hoạt động tối đa từ lâu được xem là một trong những rào cản lớn nhất với khách hàng trên thị trường ôtô điện. Thực trạng này vẫn tồn tại, bất chấp thị trường Mỹ đang có nhiều dòng xe điện sở hữu tầm hoạt động ít nhất 300 dặm (khoảng 483 km), công bố theo chuẩn EPA.

Nhiều lựa chọn xe điện mới thuộc phân khúc hạng sang thậm chí tiến gần ngưỡng trên 400 dặm (tương đương khoảng 644 km) hay thậm chí 500 dặm (khoảng 805 km) cho mỗi lần sạc đầy.

Tuy nhiên, khách hàng không chỉ quan tâm đến quãng đường tối đa mà các mẫu xe điện mới có thể vận hành. Tình trạng pin, khả năng hoạt động của xe sau vài năm sở hữu đang dần trở thành mối quan tâm lớn hàng đầu.

Khi này, tệp dữ liệu như của Recurrent giúp giải tỏa những lo lắng của khách hàng. Khả năng duy trì phạm vi hoạt động có thể hỗ trợ giá trị bán lại, giúp ôtô điện đã qua sử dụng trở nên ít rủi ro hơn, đồng thời mang lại cho người mua sự tự tin rằng họ không phải chấp nhận một sản phẩm kém cỏi hơn so với ôtô động cơ đốt trong.

Theo Recurrent, khoảng 68% ôtô điện đời 2023 vẫn đang có thể chạy xa hơn quãng đường di chuyển tối đa mà hãng công bố theo chuẩn EPA. Đơn vị này cho biết đang sử dụng một thuật ngữ mang tên Expected Range, được rút ra từ dữ liệu lái xe thực tế có tính đến các yếu tố như khí hậu, điều kiện lái xe và tuổi thọ pin.

Từ đây, Recurrent dự báo rằng một mẫu xe điện đời 2026 có phạm vi hoạt động 325 dặm (khoảng 523 km) vẫn sẽ có thể chạy tối đa 301 dặm (khoảng 484 km) ở thời điểm năm 2031.

Báo cáo của Recurrent cho thấy nhóm thương hiệu xe điện không ghi nhận sự sụt giảm đáng kể phạm vi hoạt động sau 5 năm sử dụng gồm Cadillac, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz và Rivian.

Các nhà sản xuất ôtô có thể giảm thiểu tổn thất phạm vi hoạt động theo thời gian bằng cách giải phóng dung lượng pin dự phòng, tinh chỉnh các thuật toán liên quan phạm vi hoạt động thông qua các bản cập nhật phần mềm trực tuyến.

Nhiều hãng trang bị một “vùng đệm” gồm các cell pin chưa sử dụng ngay từ đầu, cho phép xe tự động mở khóa dung lượng đó về sau, nhằm xóa bỏ các tác động tiêu cực của tình trạng thoái hóa pin.

Ngoài ra, các nhà sản xuất ôtô và hãng pin đã tập trung vào cải thiện công nghệ cốt lõi cho pin cao áp. Pin xe điện hiện nay sở hữu mật độ lưu trữ năng lượng cao hơn, cho phép xe chạy nhiều hơn dù kích thước gói pin là tương đương.

Các cải tiến như thiết kế cell-to-pack giúp giảm trọng lượng và diện tích, cho phép khu vực ở sàn xe lưu trữ nhiều năng lượng hơn. Các hệ thống quản lý nhiệt, cải tiến khí động học cũng cho phép cải thiện phạm vi hoạt động của ôtô điện mà không cần gói pin lớn hơn hay bất kỳ can thiệp nào vào thành phần hóa học của pin.

Phân tích riêng của InsideEVs cho thấy Mỹ dự kiến có hơn 60 mẫu xe điện với tầm hoạt động trên 483 km vào cuối năm nay. Hồi năm 2024, con số này chỉ là 35, đã tăng lên thành 43 trong năm ngoái.