Bộ Công an đề xuất bỏ tịch thu, tạm giữ xe với các lỗi vi phạm này

Với lỗi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên cao tốc, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ hình thức bổ sung là tạm giữ xe.

Bộ Công an mới đây vừa hoàn thiện và công bố dự thảo lần 3 về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024.

Theo đó, từ kiến nghị của địa phương, dự thảo mới nhất của Bộ Công an đề xuất bỏ việc tịch thu hoặc tạm giữ xe với 4 vi phạm do không còn cần thiết.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan với tài xế vi phạm lỗi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên cao tốc, hoặc chuyển làn đường không đúng quy định.

Trong trường hợp đề xuất này được thông qua, tài xế vi phạm lỗi trên sẽ không bị tạm giữ phương tiện, chỉ bị xử phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo nội dung quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024.

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Công an còn đề xuất bỏ việc tịch thu phương tiện khi chủ xe hoặc người điều khiển tái phạm với 3 lỗi khác.

Các lỗi này bao gồm tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe; vi phạm hành chính với ôtô chở người vượt trên 100% (trừ xe bus) hoặc quá tải trên 150% so với quy định (với ôtô, xe chở hàng, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ôtô) và điều khiển xe tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật (áp dụng với ôtô, xe chở hàng, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ôtô).

Bộ Công an cho biết những thay đổi này xuất phát từ ý kiến đóng góp của địa phương, cho rằng việc tịch thu phương tiện khi tái phạm đang gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý, tịch thu.

Mặt khác, mức phạt hành chính cho các hành vi trên ở lần vi phạm đầu đã rất nặng và đảm bảo tính răn đe, do đó việc áp dụng hình thức tịch thu phương tiện khi tái phạm là không cần thiết.

Việc bãi bỏ hình thức xử phạt bổ sung tịch thu xe còn giúp giảm áp lực quản lý đáng kể cho lực lượng CSGT cũng như hệ thống kho bãi quản lý tang vật.

Trên thực tế, các thủ tục liên quan đến việc tịch thu, bảo quản và tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm thường diễn ra khá phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực công.