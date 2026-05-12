Hãng xe sang 'cướp' khách của Tesla

Theo InsideEVs, Cadillac vừa thông báo hoàn tất cột mốc doanh số 100.000 xe điện đầu tiên. Bản thân con số này đã là một thành tựu ấn tượng, nhưng "nguồn khách" giúp Cadillac bán được 100.000 xe điện đầu tiên còn gây bất ngờ hơn.

Chủ tịch General Motors Bắc Mỹ Duncan Aldred vừa xác nhận thương hiệu hạng sang Cadillac vừa cán mốc doanh số 100.000 xe điện đầu tiên.

Vị này cũng chia sẻ khoảng 75% người mua các mẫu xe điện hạng sang của Cadillac như Escalade IQ, Lyriq, Optiq, Vistiq và Celestiq là những khách hàng lần đầu sử dụng ôtô của thương hiệu. Trước Cadillac, những người này từng sở hữu ôtô của Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz và cả Tesla.

Doanh số Cadillac đã tăng trưởng đáng chú ý, kể từ khi hãng xe sang lần đầu giới thiệu xe điện Lyriq vào năm 2022. Chỉ riêng trong năm ngoái, Cadillac bán được 7.879 xe Vistiq, 8.115 xe Escalade EQ, 12.187 xe Optiq và đến 20.971 xe Lyriq.

Như vậy, doanh số Cadillac trong 12 tháng của năm 2025 đã đạt 49.152 xe điện, gần bằng một nửa trong tổng doanh số lũy kế 100.000 xe điện mà hãng xe thuộc tập đoàn General Motors vừa công bố trong tuần này.

Nhờ đó, Cadillac trở thành hãng xe điện bán chạy thứ tư tại Mỹ trong năm ngoái, xếp sau Tesla, Chevrolet và Hyundai. Thương hiệu hạng sang này cũng vượt mặt BMW - vốn sở hữu doanh số lũy kế 2 triệu xe điện từ năm 2013.

Câu chuyện thành công của Cadillac tại Mỹ được đánh giá cao, đặc biệt giữa bối cảnh thị trường xe điện ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn mới, không còn bị giới hạn bởi bất kỳ thương hiệu duy nhất nào.

Theo InsideEVs, Cadillac thu hút các khách hàng không tìm kiếm công nghệ mới, thay vào đó mong muốn sở hữu một chiếc xe hạng sang chất lượng vận hành bằng motor điện.

"Một khi khách hàng đã chuyển sang xe điện, họ có xu hướng sẽ gắn bó lâu dài", ông Duncan Aldred cho biết và khẳng định mục tiêu hiện tại của Cadillac là cột mốc doanh số tích lũy 200.000 xe điện.