Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, thêm phiên bản hybrid

Mẫu SUV hạng A Kia Sonet vừa được bắt đầu chạy thử nghiệm thế hệ mới tại Ấn Độ với những thay đổi toàn diện từ thiết kế đến công nghệ an toàn.

Sau khi "người anh em" Hyundai Venue nhận bản cập nhật thế hệ, Kia cũng đã bắt đầu quá trình làm mới Sonet. Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên từ quá trình chạy thử tại Ấn Độ cho thấy mẫu SUV đô thị này đang trải qua đợt "lột xác", lấy cảm hứng từ đàn anh Seltos vừa ra mắt.

Dù được ngụy trang khá kỹ, ngoại thất của Sonet thế hệ mới vẫn lộ rõ lưới tản nhiệt hình mũi hổ kích thước lớn với họa tiết tổ ong. Cụm đèn pha nhiều khả năng sẽ được thiết kế nối liền vào lưới tản nhiệt, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh.

Những chi tiết đáng chú ý khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh panoramic và tay nắm cửa dạng ẩn tương tự các dòng xe cao cấp hơn.

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở bên dưới lớp vỏ. Sonet thế hệ mới sẽ được phát triển trên nền tảng K1, giúp cải thiện độ cứng vững của thân xe. Mục tiêu của hãng là đạt chứng nhận an toàn 5 sao theo chuẩn NCAP, đồng thời tăng chiều dài cơ sở để cải thiện không gian hàng ghế sau vốn là điểm yếu của đời cũ.

Chiếc Kia Sonet thế hệ mới được bắt gặp khi đang lái thử tại Ấn Độ. Ảnh: Automatta.

Bên trong khoang lái, Kia dự kiến trang bị màn hình giải trí cảm ứng lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và gói công nghệ an toàn ADAS cấp độ 2. Các tiện nghi như thông gió hàng ghế trước và ghế sau có độ ngả lớn cũng sẽ xuất hiện để tăng sức cạnh tranh.

Về truyền động, Sonet thế hệ mới vẫn duy trì các tùy chọn động cơ xăng 1.0L tăng áp, 1.2L hút khí tự nhiên và dầu 1.5L tăng áp. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất là hệ thống Strong Hybrid đang được Kia phát triển riêng tại Ấn Độ. Công nghệ này hứa hẹn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc xe xanh.

Theo lộ trình, Kia Sonet thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027. Riêng phiên bản Hybrid được cho là sẽ trình làng muộn hơn, vào khoảng năm 2028-2029.

Tại Việt Nam, Sonet đang là mẫu xe thuộc nhóm bán chạy trong phân khúc SUV hạng A. Vì vậy những nâng cấp về độ an toàn và tùy chọn hybrid nhiều khả năng cũng sẽ sớm được xuất hiện, giúp Kia Việt Nam tăng thêm đại diện cạnh tranh trong nhóm xe phổ thông vốn đang gặp khó trước các đối thủ từ Nhật Bản hay Trung Quốc.