Loạt xe hybrid đang giảm giá thế nào trong tháng 5?

Trong tháng 5, các mẫu xe hybrid đều đang hưởng các gói ưu đãi như hỗ trợ phí trước bạ hay nâng mức bảo dưỡng nhằm cạnh tranh thị phần.

Trong tháng 5, không chỉ các mẫu ôtô chạy xăng mà cả xe hybrid cũng đang được áp dụng loạt khuyến mại. Dưới đây là tổng hợp ưu đãi từ Tri Thức - Znews với các mẫu SUV hybrid dành cho nhóm khách hàng gia đình, muốn trải nghiệm xe năng lượng mới với ngân sách khoảng 600-800 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross ưu đãi phí trước bạ

Phiên bản xăng và cả bản hybrid của mẫu SUV cỡ B Yaris Cross tiếp tục được áp dụng mức giảm 50% phí trước bạ trong tháng 5. Với mức ưu đãi này, Yaris Cross HEV được giảm 37 triệu, đưa giá bán về mốc 691 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Yaris Cross là mẫu xe hybrid có doanh số cao nhất thị trường nhờ giá bán tốt. Chiếc SUV cỡ B sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện, cho công suất tổng khoảng 115 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,56-3,8 lít/100 km.

Từ đầu năm, mẫu xe liên tục được áp dụng ưu đãi, thể hiện quyết tâm của Toyota trong việc chạy đua doanh số, giữ ngôi vương trước đối trọng Mitsubishi Xforce.

Suzuki XL7 hybrid giảm phí trước bạ, tặng gói bảo dưỡng

Mẫu MPV phổ thông Suzuki XL7 cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi. Trong tháng 5, XL7 hybrid tiếp tục được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng 1,5 năm, trị giá 35 triệu đồng. Mẫu xe số VIN 2025 được nâng mức khuyến mại lên 55 triệu đồng, với gói bảo dưỡng được tăng thành 6,5 năm.

Sau ưu đãi, giá của XL7 hybrid được giảm về 544-552,9 triệu đồng tùy phiên bản. Tại Việt Nam, XL7 hybrid có thể xem là một trong những mẫu MPV phổ thông 7 chỗ có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất thị trường, khoảng 5,36 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Vì vậy trước khi VinFast Limo Green hay BYD M6 xuất hiện, XL7 hybrid từng được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu MPV thuộc top bán chạy, hướng đến nhóm khách hàng tài xế xe dịch vụ, người ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu.

Haval Jolion giảm tiền mặt

Theo ghi nhận của phóng viên, mẫu SUV Jolion của Haval được được giảm tiền mặt tại đại lý lên đến 80 triệu đồng đối với bản sản xuất năm 2025. Kể từ khi ra mắt vào năm 2024, đây có thể xem là đợt giảm giá lớn nhất của Jolion tại Việt Nam, đưa giá bán từ 719 triệu xuống còn 586 triệu đồng.

Dưới nắp capô của Jolion hybrid là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Đi kèm động cơ xăng là mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Hệ thống treo trước là Macpherson còn treo sau là thanh xoắn.

Thời điểm vừa mở bán, xe có giá lên đến 736-779 triệu đồng với 2 phiên bản Pro và Ultra. Tuy nhiên, giá bán vượt mốc 700 triệu đồng cùng thương hiệu lạ khiến Jolion gần như biến mất trên thị trường trước hàng loạt đối thủ mạnh của phân khúc.

Kia Carnival hybrid giảm đến 70 triệu đồng

Kia Carnival bản hybrid tiếp tục xuất hiện trong danh sách xe áp dụng khuyến mại tháng 5 của hãng xe Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng. Ngoài ưu đãi giá, khách mua mẫu MPV cũng được hưởng chế độ bảo hành dài hạn lên đến 7 năm cho pin Hybrid.

Như vậy, sau ưu đãi, giá của mẫu MPV này sẽ được giảm về mức 1,539 tỷ đồng .

Kia Carnival Hybrid được trang bị hệ thống Hybrid bao gồm động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo và motor điện, tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng bộ pin Lithium-ion Polymer dưới sàn, cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,95 lít/100 km.

Xe PHEV của BYD giảm phí trước bạ

BYD Việt Nam vừa thông báo chương trình khuyến mại cho mẫu SUV PHEV Sealion 6 của hãng. Cả 2 phiên bản Dynamic và Premium đều được giảm cân 50% phí trước bạ, tương đương 41,95-46,8 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua Sealion 6 Premium màu trắng được giảm tiền mặt thêm 20 triệu đồng, cùng gói bảo hiểm vật chất trị giá 10,3 triệu đồng.

Với bản Dynamic, khách hàng được tặng gói BYD App trị giá 14,9 triệu hoặc bộ sạc treo tường. Các quà đi kèm khác gồm một năm bảo hiểm vật chất, một camera hành trình, thẻ nhớ, thảm sàn, thiết bị sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện. Tổng giá trị cho các quà đi kèm lên đến khoảng 44 triệu đồng.

BYD Seal 5, mẫu sedan cỡ C PHEV được giảm đến 100% phí trước bạ trong tháng 5, trị giá khuyến mại khoảng 69,6 triệu đồng. Khách mua BYD Seal 5 cũng được tặng một bộ sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện với tổng giá trị quà tặng khoảng 11,5 triệu đồng.

Làn sóng xe lai (Hybrid) đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên cho các gia đình Việt nhờ sự cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính tiện dụng không phụ thuộc vào trạm sạc. Việc các hãng xe như Toyota, Suzuki hay BYD liên tục tung ra các gói giảm phí trước bạ và tặng bảo dưỡng dài hạn cho thấy sự khốc liệt trong việc tranh giành thị phần.

Nhờ các chương trình ưu đãi, với ngân sách dưới 800 triệu đồng, người dùng hiện nay đã có thể tiếp cận những mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, tối ưu chi phí vận hành.