Honda dừng sản xuất loạt xe tại Trung Quốc

Nhiều mẫu xe của Honda tại thị trường Trung Quốc đang bước vào giai đoạn "dọn kho". Nhà máy thu hẹp sản xuất, đại lý cũng không nhập thêm xe mới về.

Theo Car News China, Honda đang điều chỉnh hoạt động sản xuất tại Trung Quốc để ứng phó diễn biến doanh số hiện tại của hàng loạt mẫu xe, bao gồm Honda ZR-V, Honda Fit cùng với 2 mẫu xe điện hóa Honda Accord e:PHEV và Honda e:NS1. Đại lý hiện chỉ bán hàng tồn kho của số xe này sau khi Honda dừng nhận đặt hàng hoặc giảm sản xuất.

Dữ liệu bán hàng cho thấy trong tháng 4, Honda bán được 22.595 xe tại Trung Quốc, giảm đến 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Sina Finance, doanh số lũy kế từ đầu năm của Honda đạt 145.065 xe tại thị trường quốc gia tỷ dân, tương đương sụt giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Trung Quốc, Honda hiện hoạt động thông qua 2 liên doanh chính gồm GAC Honda và Dongfeng Honda. Mỗi liên doanh chịu trách nhiệm về mạng lưới sản xuất, bán hàng và hệ thống đại lý riêng biệt cho từng dòng xe mang thương hiệu Honda.

Dòng SUV cỡ nhỏ Honda ZR-V của liên doanh GAC Honda ra mắt tại Trung Quốc lần đầu vào tháng 8/2022 nhưng hiện gần như đã biến mất khỏi các kênh truyền thông.

Theo các hãng tin địa phương Dongchedi và Autohome, không có bằng chứng rõ ràng về việc đại lý được cung cấp nguồn hàng Honda ZR-V mới trong tương lai. Các mẫu Honda ZR-V tồn kho lại được giảm giá mạnh, hiện khởi điểm 84.800 NDT (khoảng 11.700 USD ) thay vì mức giá 210.000 NDT (khoảng 29.900 USD ) tại thời điểm ra mắt.

Chuyên trang Car News China cho rằng Honda ZR-V nằm trong số nhiều mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đang tiến vào trạng thái chỉ còn hàng tồn kho, hoặc thậm chí đã dừng sản xuất tại Trung Quốc. Nhận định này dựa trên lượng xe có sẵn tại đại lý cũng như động thái điều chỉnh công suất nhà máy trên diện rộng mà GAC Honda thực hiện tại Quảng Châu.

Tương tự, Honda Fit - mẫu hatchback ra mắt lần đầu vào năm 2003 - cũng bước vào giai đoạn dừng nhận đặt hàng, theo thông báo từ nhiều đại lý Trung Quốc cũng như các hãng truyền thông địa phương. Theo đó, các đại lý đã dừng nhận đơn hàng Honda Fit mới từ đầu năm nay, hoạt động bán hàng hiện tại chủ yếu để “dọn kho” số xe còn tồn.

LIFE của Dongfeng Honda - mẫu hatchback “song sinh” của Honda Fit - cũng ghi nhận hoạt động sản xuất bổ sung bị loại bỏ. Doanh số hiện tại chỉ giới hạn ở lượng hàng tồn kho mà các đại lý đang có sẵn.

Đầu năm nay, Honda Accord e:PHEV xuất hiện trong một chương trình khuyến mại giới hạn, đưa giká bán về 138.800 NDT (khoảng 20.280 USD ) cho 1.000 xe. Mẫu xe này cũng đang trong giai đoạn “dọn kho”, không ghi nhận lượng phân bổ xe mới về đại lý dù vẫn chưa có xác nhận chính thức về quyết định dừng sản xuất.

Honda Integra - sedan của liên doanh GAC Honda - cũng nằm trong nhóm bị thu hẹp quy mô sản xuất tại Trung Quốc từ năm nay. Các phiên bản số sàn đã không còn xuất hiện, trong khi nhà máy đang tập trung nguồn lực vào một nhóm các phiên bản nhất định.

Ở mảng thuần điện, Honda e:NS1 cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số tại Trung Quốc. Hệ thống đại lý và các kênh truyền thông Trung Quốc cho biết hoạt động sản xuất mẫu SUV điện này đã bị cắt giảm trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày một gay gắt đến từ các thương hiệu xe điện nội địa.

Việc cắt giảm sản xuất loạt xe nói trên diễn ra cùng thời điểm với quá trình tái cơ cấu diện rộng mạng lưới sản xuất của Honda tại Trung Quốc.

Nhà máy Huangpu của GAC Honda tại Quảng Châu - nơi sản xuất ZR-R, Fit và Integra - dự kiến dừng sản xuất vào tháng 6 tới đây. Nhà máy của Dongfeng Honda cũng dự kiến đóng cửa từ năm 2027.

Loạt động thái kể trên khiến sản lượng xe động cơ đốt trong của Honda tại Trung Quốc dự kiến giảm từ khoảng 1,2 triệu xe/năm xuống còn 720.000 xe/năm sau khi tái cơ cấu.

Giai đoạn cuối năm ngoái, Honda từng cho tạm dừng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc do tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Honda kết thúc năm 2025 với 645.345 xe bán ra tại Trung Quốc, giảm hơn 24% so với doanh số của năm 2024 và thấp hơn đáng kể so với đỉnh doanh số hơn 1,6 triệu xe từng đạt được vào năm 2020.

Một hãng xe Nhật Bản khác là Toyota cũng đang bán tại Trung Quốc kém hơn so với các năm trước. Trong tháng 3, Toyota bán được 126.068 xe cho khách hàng nước này, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của Toyota trong tháng 3 ở mức 7,7%, đã giảm liên tục 2 kỳ liên tiếp từ đầu năm.