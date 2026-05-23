BYD và các hãng xe đua nhau kiện 'reviewer' chê xe

Trong danh sách các hãng thường xuyên kiện những người đánh giá không tốt về xe, BYD chính là cái tên dẫn đầu khi đã khởi kiện liên tục khoảng 7 người.

Mạng xã hội ngành ôtô Trung Quốc vừa lan truyền bảng xếp hạng không chính thức về các vụ kiện do các hãng xe như BYD, Stelato hay Xpeng khởi xướng nhằm vào giới blogger và các tài khoản tự truyền thông bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Các số liệu này đã được xác thực thông qua hồ sơ tòa án công khai và thông báo pháp lý từ các doanh nghiệp.

Trong số các thương hiệu xuất hiện trên danh sách thì BYD đứng đầu về tổng giá trị yêu cầu bồi thường được công bố. Theo hồ sơ tòa án và các công bố rộng rãi thì hãng này đã tập trung khởi kiện bảy tài khoản blogger với tổng số tiền yêu cầu bồi thường lên tới 6,9263 triệu NDT, tương đương khoảng 1,02 triệu USD .

Hầu hết vụ kiện liên quan đến BYD đều xuất phát từ các tranh chấp quanh loạt video và bài viết thảo luận về độ an toàn của pin Blade, hệ thống hybrid cắm sạc, độ bền của pin cùng các vấn đề liên quan đến quản lý nhiệt hoặc chất lượng xe.

STT Hãng xe Số vụ kiện Tổng số tiền thắng kiện (USD) 1 BYD 7 1,018 triệu USD 2 Aito (HIMA) 3 302.941 USD 3 Nio 1 88.235 USD 4 Stelato (HIMA) 1 44.118 USD 5 Xpeng 1 14.706 USD

Nhiều phán quyết của tòa án đã xác định các nội dung liên quan đến xe BYD từ các blogger cấu thành hành vi bôi nhọ thương mại và cạnh tranh không lành mạnh do sử dụng thông tin bịa đặt hoặc chưa qua kiểm chứng.

Một trong những vụ án gây chú ý lớn là vụ kiện tài khoản blogger "Long Ge Jiang Dian Che" do một thợ sửa xe họ Lưu khởi xướng. Người này đã đăng tải nhiều video bàn luận về hệ thống pin và công nghệ hybrid của BYD trước khi vướng vào vòng lao lý với hàng loạt hãng xe lớn.

Blogger này vừa phải đăng tải video xin lỗi công khai sau phán quyết từ tòa án phúc thẩm, đồng thời chịu mức phạt bồi thường 2 triệu NDT cho BYD. Ngoài ra người này cũng phải bồi thường các khoản tiền khác cho Aito và Xpeng sau các phán quyết riêng rẽ có liên quan.

Bên cạnh BYD thì các thương hiệu xe điện lớn khác của Trung Quốc như HIMA, Nio và Xpeng cũng tích cực theo đuổi các hành động pháp lý tương tự nhằm bảo vệ danh tiếng thương hiệu dù số tiền bồi thường công bố ở mức thấp hơn.

Thương hiệu Aito thuộc liên minh HIMA đã giành chiến thắng trong phiên sơ thẩm hồi tháng 2 chống lại tài khoản "Wo Shi Da Bin Tong Xue" với mức bồi thường 1,5 triệu NDT do những bài viết mang tính ác ý vượt quá giới hạn tự do ngôn luận.

Aito là thương hiệu xe thuộc liên minh HIMA, với sự hậu thuẫn từ Huaweii. Ảnh: Aito.

Hãng xe Nio cũng kết thúc vụ kiện kéo dài với blogger "Xiao Niu Shuo Che" bằng một phán quyết buộc tài khoản này phải đăng video xin lỗi liên tục trong 90 ngày và nộp phạt hơn 600.000 NDT, trước khi tài khoản này bị cấm vĩnh viễn trên nhiều nền tảng.

Phía Xpeng cũng nhận được phán quyết có lợi từ Tòa án Internet Quảng Châu khi buộc tài khoản Long Ge phải gỡ bỏ nội dung sai lệch dưới danh nghĩa hướng dẫn sửa chữa xe điện và bồi thường 100.000 NDT.

Làn sóng kiện tụng này bùng phát trong bối cảnh các cuộc tranh luận trực tuyến về công nghệ pin, quy trình sạc và các video mổ xẻ xe điện ngày càng trở nên gay gắt tại thị trường Trung Quốc đại lục. Việc các hãng xe đồng loạt thắt chặt biện pháp pháp lý cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa khi các thương hiệu không còn chấp nhận các chiến dịch truyền thông bẩn gây ảnh hưởng đến cục diện kinh doanh chung.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến chỉ trích khách quan dựa trên sự thật nhưng sẽ kiên quyết dùng luật pháp để xử lý các hành vi bịa đặt bôi nhọ trên không gian mạng", Tổng giám đốc truyền thông và thương hiệu của BYD ông Li Yunfei đã chia sẻ về định hướng của doanh nghiệp.