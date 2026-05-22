Indonesia xác định vụ 2 đoàn tàu đâm nhau - xe VinFast không gặp lỗi

Chiếc taxi Green SM liên quan tới vụ việc không ghi nhận bất kỳ lỗi hệ thống nào, trong khi tài xế đã có biểu hiện hoảng loạn khi sự cố xảy ra.

Ngày 21/5, Ủy ban V Quốc hội Indonesia đã tổ chức phiên điều trần để nghe những báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đường sắt tại Bekasi Timur.

Báo cáo sơ bộ của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (KNKT) cho biết tín hiệu UB104 bị nhiễu do ánh sáng môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng thị giác cho lái tàu.

Tín hiệu xuất phát J12 tại ga Bekasi hiển thị màu xanh do hệ thống tín hiệu phân mảnh không đồng bộ giữa các phân đoạn điều độ, bất chấp việc phía trước vẫn còn tàu.

Báo cáo cũng ghi nhận có sự chậm trễ trong truyền thông tin giữa PK Timur và PK Selatan. Ngoài ra, cơ chế vận hành chưa bao quát toàn tuyến khi xảy ra sự cố, còn tàu Argo Bromo Anggrek cũng chạy sớm 3 phút so với biểu đồ chạy tàu, không tuân thủ quy định xuất phát của ngành đường sắt.

Chiếc taxi Green SM gặp nạn liên quan tới vụ tai nạn đường sắt tại Indonesia. Ảnh: republika.

Đối với chiếc taxi của Green SM, dữ liệu hộp đen ghi nhận việc tài xế đã chuyển cần số sang vị trí N, khiến xe mất khả năng di chuyển dù người điều khiển đã đạp ga. KNKT xác định sự cố của chiếc taxi Green SM chỉ là một trong các sự kiện khởi đầu trong chuỗi sự cố tại Bekasi Timur.

Thiết bị ghi dữ liệu xe OBU của chiếc taxi Green SM đã không ghi nhận bất kỳ lỗi hệ thống nào trong vòng một giờ trước sự cố. Tuy nhiên, yếu tố tâm lý trong tình huống khẩn cấp của lái xe đã được ghi nhận trong báo cáo.

Cụ thể, tài xế có biểu hiện hoảng loạn khi sự cố xảy ra, dẫn đến chuỗi thao tác kỹ thuật không phù hợp trong tình huống khẩn cấp, bao gồm nhấn ga đến 25% rồi tăng vọt lên 51% trong khi xe vẫn ở số N. Tài xế cũng đã gạt gần số về lại D nhưng không đạp ga, sau đó gạt mạnh cần số về P, liên tục đạp phanh và bấm nút đề nổ của xe.

KNKT do đó nhận định vụ tai nạn đường sắt ở Indonesia xuất phát từ nhiều yếu tố hệ thống, bao gồm bất cập trong hệ thống tín hiệu đường sắt, chậm trễ trong điều hành và liên lạc, hạn chế trong quy trình vận hành và phản ứng khẩn cấp, cùng yếu tố tâm lý khi tài xế hoảng loạn trong tình huống khẩn cấp.

Từ các nội dung sơ bộ được báo cáo trong buổi điều trần, Quốc hội Indonesia yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đánh giá, kiểm tra toàn diện hệ thống tín hiệu và an toàn đường sắt.

Song song với đó cần đẩy nhanh xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui tại các giao cắt nguy hiểm, nâng cấp Trung tâm điều hành vận hành đường sắt, đồng thời nâng cao năng lực cho lái tàu và nhân viên tín hiệu đường sắt.