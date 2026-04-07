Siêu xe Ford GT 2,5 triệu USD 'vỡ vụn' vì tai nạn

Vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại California khiến chiếc Ford GT đắt giá biến dạng hoàn toàn. Đáng chú ý, siêu xe này vừa mới được bàn giao cho chủ nhân mới với mức giá kỷ lục.

Vụ việc vừa diễn ra vào sáng ngày 5/4 tại Carmichael, ngoại ô Sacramento, California (Mỹ). Chỉ sau một vụ va chạm, một chiếc xe van và một chiếc Ford GT đã vỡn vụn, thiệt hại hàng triệu USD.

Theo các nhân chứng và video trích xuất từ camera giám sát tại ngã tư Winding Way và Manzanita, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 5/4. Chiếc Ford GT đang di chuyển trên lộ trình thì bất ngờ gặp một chiếc xe van đang từ bãi đỗ xe nhập làn.

Mặc dù chưa rõ hai xe có va chạm trực tiếp hay không, nhưng chiếc siêu xe đã mất độ bám đường ngay sau đó. Chiếc Ford GT xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, lao thẳng vào dải phân cách và tông mạnh vào khối bê tông của khu chung cư Winding Way.

Lực đâm mạnh đến mức hất văng chiếc siêu xe lên không trung trước khi nó rơi xuống và xoay ngược lại. Tại hiện trường, hầu như toàn bộ phần vỏ bằng sợi carbon của xe đều bị xé toạc hoặc biến dạng. Cánh cửa bên phía lái bị hư hỏng nặng nhất, trong khi các mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Điều khiến cộng đồng mê tốc độ xót xa hơn cả là giá trị của chiếc xe.

Chiếc Ford GT bị hư hỏng nặng, gần như không còn khả năng phục hồi. Ảnh: Carscoops.

Nguồn tin từ hiện trường cho biết chiếc Ford GT này vừa mới đổi chủ thông qua một cuộc giao dịch trị giá 2,5 triệu USD (tương đương hơn 62 tỷ đồng ). Việc một siêu phẩm cơ khí hiếm hoi gặp nạn ngay khi vừa có chủ mới được xem là một "thảm họa" đối với những nhà sưu tầm.

Dòng Ford GT thế hệ mới vốn là mẫu xe cực kỳ kén khách, chỉ những người được Ford "chọn mặt gửi vàng" mới có quyền mua mới. Hiện tại, giá trị của dòng xe này trên thị trường thứ cấp luôn tăng phi mã theo thời gian.

Dù chiếc xe gần như không còn khả năng phục hồi nguyên trạng, may mắn thay, cả hai người ngồi bên trong đều sống sót. Hệ thống khung gầm dạng ống và khoang lái bằng sợi carbon siêu cứng của Ford GT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hành khách.

Cảnh sát địa phương cho biết cả hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhờ sự hỗ trợ kịp thời của một xe cứu thương tình cờ đi ngang qua.

Con gái của chủ sở hữu xe đang kêu gọi các nhân chứng cung cấp thêm hình ảnh hoặc video để làm rõ liệu chiếc xe van có tác động trực tiếp dẫn đến vụ mất lái hay không.