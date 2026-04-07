Chiếc bán tải Ford độc lạ giá 400.000 USD - 6 cửa, 11 người ngồi

Trên eBay, một chiếc bán tải Ford F-450 Platinum đã được rao bán với giá khởi điểm gần 400.000 USD. Điểm đáng chú ý nằm ở kết cấu, khi đây không phải là một chiếc bán tải thông thường, mà là một bản độ trục cơ sở kéo dài do Stretch My Truck thực hiện.
Bản thân nguyên mẫu Ford F-450 Platinum đời 2020 đã là một chiếc bán tải cỡ lớn, tuy nhiên Stretch My Truck dường như vẫn chưa hài lòng. Mẫu xe thành phẩm là một chiếc bán tải khá độc lạ với chiều dài trục cơ sở lớn, cấu hình 6 cửa, khoang cabin rộng rãi cho phép chở tối đa 11 người. Phía sau là thùng hàng dài 2,4 m.
Nếu chỉ xét ở các chi tiết ngoại hình, phiên bản trục cơ sở kéo dài của Ford F-450 Platinum nhìn chung không khác biệt quá nhiều so với nguyên mẫu.
Điểm đáng chú ý của chiếc bán tải 6 cửa nằm ở hệ thống treo thiết kế riêng, có thể điều chỉnh độc lập chiều cao ở từng trục bánh xe, cho phép nâng hạ tùy ý ở phía trước hoặc sau.
Mẫu bán tải F-450 Platinum 6 cửa sử dụng lốp xe địa hình to bản cùng bộ mâm đường kính 46 inch.
Khoang lái của chiếc bán tải giữ lại gần như trọn vẹn các tính năng nguyên bản của Ford F-450 Platinum.
Các màn hình phụ gắn lưng ghế được bổ sung. Hàng ghế thứ hai chỉnh điện. Chiếc bán tải cỡ lớn có thêm hệ thống sưởi và điều hòa không khí phục vụ người ngồi khu vực phía sau.
Cửa hành khách thứ hai phía sau thiết kế dạng mở ngược.
Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ diesel V8 PowerStroke dung tích 6.7L, có thêm hệ thống tăng áp kép, bộ làm mát khí nạp tùy chỉnh và ECU tinh chỉnh. Thông số kỹ thuật chính xác không được chia sẻ, nhưng các nâng cấp này sẽ giúp mẫu bán tải đạt công suất đầu ra cao hơn mức tiêu chuẩn 475 mã lực, mô-men xoắn cực đại cũng sẽ nhỉnh hơn 1.424 Nm.
Nhờ bổ sung thêm các bình chứa phụ, tổng lượng dầu diesel mà chiếc bán tải Ford F-450 Platinium trục cơ sở kéo dài có thể mang theo đạt đến khoảng 185 gallon, tương đương xấp xỉ 700 lít. Với giá dầu trung bình 5,61 USD/gallon tại Mỹ, việc đổ đầy bình sẽ tiêu tốn khoảng 1.038 USD.
Quá trình "kéo dài" chiếc bán tải Ford F-450 Platinum được cho đã tiêu tốn gần 500.000 USD của Stretch My Truck. Chiếc xe được rao bán trên eBay với giá khởi điểm 400.000 USD, cao hơn gấp 4 lần so với một chiếc Ford F-450 Platinum nguyên bản mới xuất xưởng.
