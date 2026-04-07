Chiếc bán tải Ford độc lạ giá 400.000 USD - 6 cửa, 11 người ngồi

  • Thứ ba, 7/4/2026 08:30 (GMT+7)
Bản độ bán tải Ford F-450 Platinum do Stretch My Truck thực hiện có chiều dài thân xe lớn, thiết kế 6 cửa, cấu hình 3 hàng ghế cho tối đa 11 người ngồi.

Trên eBay, một chiếc bán tải Ford F-450 Platinum đã được rao bán với giá khởi điểm gần 400.000 USD. Điểm đáng chú ý nằm ở kết cấu, khi đây không phải là một chiếc bán tải thông thường, mà là một bản độ trục cơ sở kéo dài do Stretch My Truck thực hiện.
Bản thân nguyên mẫu Ford F-450 Platinum đời 2020 đã là một chiếc bán tải cỡ lớn, tuy nhiên Stretch My Truck dường như vẫn chưa hài lòng. Mẫu xe thành phẩm là một chiếc bán tải khá độc lạ với chiều dài trục cơ sở lớn, cấu hình 6 cửa, khoang cabin rộng rãi cho phép chở tối đa 11 người. Phía sau là thùng hàng dài 2,4 m.
Nếu chỉ xét ở các chi tiết ngoại hình, phiên bản trục cơ sở kéo dài của Ford F-450 Platinum nhìn chung không khác biệt quá nhiều so với nguyên mẫu.
Điểm đáng chú ý của chiếc bán tải 6 cửa nằm ở hệ thống treo thiết kế riêng, có thể điều chỉnh độc lập chiều cao ở từng trục bánh xe, cho phép nâng hạ tùy ý ở phía trước hoặc sau.
Mẫu bán tải F-450 Platinum 6 cửa sử dụng lốp xe địa hình to bản cùng bộ mâm đường kính 46 inch.
Khoang lái của chiếc bán tải giữ lại gần như trọn vẹn các tính năng nguyên bản của Ford F-450 Platinum.
Các màn hình phụ gắn lưng ghế được bổ sung. Hàng ghế thứ hai chỉnh điện. Chiếc bán tải cỡ lớn có thêm hệ thống sưởi và điều hòa không khí phục vụ người ngồi khu vực phía sau.
Cửa hành khách thứ hai phía sau thiết kế dạng mở ngược.
Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ diesel V8 PowerStroke dung tích 6.7L, có thêm hệ thống tăng áp kép, bộ làm mát khí nạp tùy chỉnh và ECU tinh chỉnh. Thông số kỹ thuật chính xác không được chia sẻ, nhưng các nâng cấp này sẽ giúp mẫu bán tải đạt công suất đầu ra cao hơn mức tiêu chuẩn 475 mã lực, mô-men xoắn cực đại cũng sẽ nhỉnh hơn 1.424 Nm.
Nhờ bổ sung thêm các bình chứa phụ, tổng lượng dầu diesel mà chiếc bán tải Ford F-450 Platinium trục cơ sở kéo dài có thể mang theo đạt đến khoảng 185 gallon, tương đương xấp xỉ 700 lít. Với giá dầu trung bình 5,61 USD/gallon tại Mỹ, việc đổ đầy bình sẽ tiêu tốn khoảng 1.038 USD.
Quá trình "kéo dài" chiếc bán tải Ford F-450 Platinum được cho đã tiêu tốn gần 500.000 USD của Stretch My Truck. Chiếc xe được rao bán trên eBay với giá khởi điểm 400.000 USD, cao hơn gấp 4 lần so với một chiếc Ford F-450 Platinum nguyên bản mới xuất xưởng.

Bán tải hạng nặng Ford F-450 Super Duty Limited rất hiếm ở VN

Không giống đàn em F-150 khá đông đảo, Ford F-450 Super Duty có số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay ở VN. Trong đó phiên bản Limited hiện chỉ có 2 chiếc.

10:01 17/2/2020

Ford F-150 Raptor R 2024 là mẫu bán tải mạnh nhất thế giới

Với công suất 730 mã lực, Ford F-150 Raptor R đời 2024 đã trở thành mẫu bán tải sử dụng động cơ đốt trong mạnh nhất thế giới, vượt mặt Ram 1500 TRX 712 mã lực.

07:46 22/12/2023

Ban tai dien van kho ban o My hinh anh

Bán tải điện vẫn khó bán ở Mỹ

08:55 16/1/2026 08:55 16/1/2026

0

Sức mua bán tải điện ở Mỹ giảm hơn 15% so với một năm trước. Ford F-150 Lightning vẫn sở hữu doanh số cao nhất dù đã bị khai tử cuối năm ngoái.

Chu xe Ford co the tat dong co tu xa hinh anh

Chủ xe Ford có thể tắt động cơ từ xa

15:52 13/12/2025 15:52 13/12/2025

0

Công nghệ Start Inhibit cho phép chủ xe Ford F-150 và Super Duty tắt máy từ xa, phối hợp với cảnh sát để nhanh chóng thu hồi phương tiện bị đánh cắp.

Phúc Hậu

bán tải Ford Stretch My Truck bản độ 6 cửa Ford F-450 Platinum

