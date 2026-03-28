Hệ thống an toàn 'mắt thần' của BYD bị khiếu nại vì không an toàn

Dù được quảng cáo là hệ thống hỗ trợ lái hoàn toàn có "mắt thần", những mẫu xe BYD thế hệ mới vẫn xảy ra lỗi, thậm chí suýt gây tai nạn.

Trong khi Tesla vẫn đang đối mặt với những tranh cãi quanh tên gọi "Tự lái hoàn toàn" (FSD), thì đối thủ lớn nhất từ Trung Quốc là BYD còn gây sốc hơn khi đặt tên cho hệ thống hỗ trợ lái của mình là "God's Eye" (Mắt thần).

Tuy nhiên, tên gọi đầy quyền năng này dường như đang phản tác dụng khi nhiều chủ xe bắt đầu lên tiếng về những lỗi phần mềm nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông.

Theo trang Bloomberg, một vị khách hàng tại Trung Quốc đã chi tới 160.000 USD (hơn 4 tỷ VNĐ) để sở hữu chiếc SUV hạng sang Yangwang U8. Với mức giá này, chủ xe kỳ vọng vào một trải nghiệm công nghệ hiện đại, nhưng vô tình bị cuốn vào một vụ tai nạn.

Chủ xe cho biết chiếc U8 đã bất ngờ tăng tốc và tự lao về phía dải phân cách. Trong một tình huống khác, hệ thống tự thực hiện một cú bẻ lái đột ngột suýt chút nữa đã đưa chiếc SUV đâm thẳng vào dòng xe đang đi ngược chiều.

Đây cũng không phải lần đầu tiên U8 bị khiếu nại về độ an toàn. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều tài xế khác cũng phản nàn về việc "Mắt thần" thường xuyên định vị sai, bỏ lỡ lối ra cao tốc và có hành vi điều khiển vô lăng không nhất quán.

Chiếc U8 từng được quảng cáo như một "tượng đài" công nghệ của BYD với hệ thống God Eyes thế hệ mới. Ảnh: BYD.

Các nhà phân tích cho rằng vấn đề nằm ở chiến lược "phổ cập hóa" quá nhanh của BYD. Khác với Ford, GM hay Tesla thường chỉ trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao dưới dạng tùy chọn trên một số dòng xe nhất định, BYD đã biến nó thành trang bị tiêu chuẩn trên hơn 2,5 triệu ôtô, từ những chiếc hatchback giá rẻ đến SUV siêu sang.

Việc triển khai trên quy mô khổng lồ khi phần mềm chưa thực sự hoàn thiện đã khiến các lỗi xuất hiện với tần suất dày đặc. Hệ thống của BYD không đồng nhất về phần cứng, một số mẫu dùng cảm biến LiDAR, số khác lại chỉ dùng camera, khiến việc truy vết và khắc phục lỗi phần mềm trở nên phức tạp.

Dù các hệ thống như BlueCruise của Ford hay Super Cruise của GM cũng từng bị điều tra sau các vụ va chạm, nhưng cách tiếp cận đầy hăng hái của BYD đang làm lộ rõ những điều nghiêm trọng hơn. Cuộc đua về công nghệ tự lái có lẽ sẽ không dừng lại, nhưng sự cố của chiếc Yangwang U8 trị giá 160.000 USD là lời cảnh báo đắt giá về việc tin tưởng tuyệt đối vào công nghệ khi nó chưa thực sự "thông suốt".