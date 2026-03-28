Honda VN công bố định hướng hoạt động Mô tô thể thao mùa giải 2026

Đội hình trẻ của Honda Racing Vietnam - đội đua mô tô thể thao từ Honda đang được tập trung phát triển, sẵn sàng cho mùa giải năm 2026.

Honda Việt Nam vừa công bố kế hoạch xây dựng văn hóa đua xe chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam. Trong đó, sự phát triển của Honda Racing Vietnam - đội đua từ Honda - được đánh dấu như một cột mốc.

Đội hình trẻ - DNA mới của Honda Racing Vietnam

Đội hình của Honda Racing Việt Nam được tiếp nối bởi những tay đua thanh thiếu niên, mang trong mình không chỉ là sức trẻ mà còn là khả năng chiến đấu bản lĩnh.

Đội đua có Nguyễn Hữu Trí, tay lái trẻ với kinh nghiệm ở các giải đua quốc tế. Năm 2025, Trí đứng vị trí thứ 6 chung cuộc tại giải đua Malaysia Superbike Championship (MSBK) - một trong những giải đua lớn trong khu vực. Mùa giải năm nay, tay lái trẻ này sẽ tiếp tục cùng Honda Racing Vietnam thi đấu Giải đua Mô tô châu Á (ARRC).

Ngoài ra, đội đua còn có Ngô Nguyễn Việt Tuấn. Đây là tay đua trẻ đầy triển vọng. Đây sẽ là lần đầu tiên Tuấn bước ra sân chơi quốc tế tại ARRC và đặc biệt là Giải đua All Japan Championship (hệ đua J-GP3) - hạng mục đua mô tô trẻ thuộc Giải đua xe Nhật Bản, nơi quy tụ các tay đua trẻ hàng đầu Nhật Bản và quốc tế.

Tại đây, Việt Tuấn sẽ nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Kohara Racing Team và thi đấu dưới tên Honda Vietnam Kohara RT.

Tay đua trẻ nhất đội là Ngô Nguyễn Minh Tuấn cũng sẽ chính thức tham gia Thailand Talent Cup sau hai năm đào tạo tại Honda Academy Thái Lan, đại diện cho thế hệ kế cận được đầu tư dài hạn với lộ trình phát triển rõ ràng.

Với đội hình trẻ trung và được đào tạo bài bản, Honda Racing Việt Nam sẽ tham gia các giải đấu quan trọng của khu vực như Asia Road Racing championship (ARRC), All Japan Championship (J-GP3), Thailand Talent Cup (TTC) và Malaysia Superbike Championship (MSBK).

Hoạt động trong nước - VMRC 2026 là bệ phóng tài năng

Song song với hoạt động quốc tế, HVN tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam, tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) 2026.

Đây không chỉ là sân chơi cạnh tranh hấp dẫn mà còn đóng vai trò bệ phóng cho các tay đua trẻ, mở ra cơ hội gia nhập Honda Racing Vietnam và tiến tới các đấu trường quốc tế. Giải đua được chia thành 4 hạng mục khác nhau, phù hợp cho đa dạng tay đua như NSF100, NSF250, UB150 hay hệ chuyên nghiệp SP150.

VMRC 2026 dự kiến gồm 3 chặng đua, kéo dài 2 ngày và tổ chức tại Trường đua Đại Nam (TP.HCM) vào tháng 6, 7 và 10.

Bên cạnh tổ chức các giải đua, Honda Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động tài trợ cho các giải đua danh giá trên thế giới. Các hoạt động này góp phần lan tỏa văn hóa đua xe mô tô thể thao chuyên nghiệp và kết nối đua xe Việt Nam với sân chơi toàn cầu.

Hoạt động đào tạo - đầu tư cho tương lai

Năm 2026 sẽ là thời điểm Honda Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi tại Trung tâm Lái xe An toàn ở Phú Thọ và TP. Hồ Chí Minh.

Với chiến lược đầu tư toàn diện từ thi đấu, đào tạo đến tài trợ, Honda Việt Nam và Honda Racing Vietnam đặt mục tiêu không chỉ nâng cao thành tích thi đấu trong mùa giải 2026 mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của mô tô thể thao Việt Nam.

Đây là nền móng để các thế hệ kế cận của nền mô tô thể thao Việt được thỏa mãn đam mê tốc độ một cách bài bản, mà còn là cơ hội để mang bộ môn này tại Việt Nam tiến gần hơn đến quốc tế.