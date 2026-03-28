Ưu đãi liên tục, khách mua bán tải tiết kiệm hàng chục triệu đồng

Không chỉ thị trường xe cũ, các mẫu bán tải mới ở đại lý của liên tục được giảm giá hàng chục triệu đồng.

Tháng 3 là thời điểm hàng loạt mẫu bán tải (xe tải pickup) ăn khách đua nhau giảm giá. Đây cũng có thể coi là thời gian vàng để những khách hàng đang có nhu cầu mua bán tải ở các tỉnh sở hữu được xe ở mức giá hời.

Ford Ranger Wildtrak, Raptor giảm sâu

Trong tháng 3, Ford Ranger Wildtrak được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 20-30 triệu đồng. Ngoài ra, người mua được tặng thêm một camera hành trình Vietmap TS-2K. Tổng giá trị khuyến mại của Wildtrak đạt mức 35 triệu đồng trong tháng cuối quý I.

Tại một số đại lý, nhân viên tư vấn còn áp dụng mức ưu đãi dao động 55-56 triệu đồng cho các mẫu Ford Ranger số VIN 2025 còn tồn kho.

Ford Ranger Wildtrak được giảm 50% phí trước bạ. Ảnh: Ford.

Cụ thể, một đại lý Ford khu vực TP.HCM cho biết mẫu Ranger Raptor số VIN 2025 đang được giảm tiền mặt 55 triệu đồng cho phối màu xám, giảm 60 triệu đồng cho mẫu Raptor màu ngoại thất đen. Với mức khuyến mại này, mẫu bán tải đắt đỏ nhất của Ford được giảm giá về mốc 1,244 - 1,247 tỷ đồng .

Mitsubishi Triton ưu đãi phí trước bạ

Ba phiên bản của mẫu bán tải Triton gồm 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete tiếp tục được giảm 100% phí trước bạ, tương đương giá trị ưu đãi 40-56 triệu đồng.

Đặc biệt, khách hàng mua xe còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Trong số này, Mitsubishi Triton bản 4WD AT Athlete sản xuất năm 2025 còn được nâng giá trị phiếu nhiên liệu tặng kèm lên mốc 20 triệu đồng, giúp tổng giá trị khuyến mại của chiếc bán tải đạt mức 76 triệu đồng.

Khách mua Mitsubishi Triton được tặng phiếu nhiên liệu đến 20 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Sau ưu đãi, giá của Triton 2WD GLX và 2WD AT Premium được giảm về mức 605 triệu và 726 triệu đồng. Trong khi đó, bản AT Athlete số VIN 2026 được giảm về mức 858 triệu đồng.

Isuzu D-Max giảm tiền mặt

Mặc dù Isuzu Việt Nam không thường xuyên triển khai ưu đãi cho mẫu bán tải, nhưng ở các đại lý của hãng, D-Max luôn nằm trong danh sách được hưởng ưu đãi tiền mặt hay tặng kèm loạt phụ kiện nhằm kích cầu mua sắm của khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, mẫu D-Max phiên bản UTZ 1.9L 4X4 MT có giá 656 triệu đang được giảm 35 triệu đồng tại đại lý.

Nhân viên tư vấn cũng cho biết với các phiên bản như Hi-Lander hay Prestige, Type Z khoản tiền giảm giá có thể được tăng lên mốc 50 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán của D-Max bản Type Z về khoảng 830 triệu, Hi-Lander nay có giá khoảng 733 triệu đồng.

Isuzu D-Max được giảm giá tại đại lý. Ảnh: Đan Thanh.

Khách hàng khi mua Isuzu D-Max cũng được tặng kèm camera hành trình, thảm sàn hay bệ bước chân, phim cách nhiệt tùy vào chương trình của từng đại lý.

Dù sức ép từ các quy định nội đô có thể người mua bán tải tại các thành phố lớn phân vân, nhưng với những ưu đãi sâu đang được triển khai, đây là cơ hội tốt để "bắt đáy" nếu có nhu cầu mua bán tải, đặc biệt với các khách hàng ở tỉnh, không chịu nhiều áp lực về hạ tầng đô thị hay quy định.