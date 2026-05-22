Bán tải Ford F-250 Super Duty 'mắc kẹt' ở đại lý vì tổ chim

Một đại lý chưa thể bàn giao chiếc bán tải Ford F-250 Super Duty cho khách hàng vì trên bánh xe xuất hiện một tổ chim hoét ức đỏ châu Mỹ.

Theo Road and Track, đại lý Ford tại tiểu bang Kansas (Mỹ) chưa thể bàn giao chiếc F-250 Super Duty cho khách hàng và nguyên nhân trực tiếp đến từ một tổ chim.

Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, đại lý Olathe Ford tại Olathe thuộc tiểu bang Kansas cho biết một con chim hoét ức đỏ châu Mỹ đã quyết định làm tổ và đẻ trứng ngay trên lốp của một chiếc F-250 Super Duty. Chiếc lốp cỡ lớn cùng khoảng trống từ hốc bánh xe vô tình trở thành vị trí lý tưởng để con chim này làm tổ và sinh 4 quả trứng.

Đại lý cho biết sau khi phát hiện ra chiếc tổ chim đã ngay lập tức tìm hiểu và được biết chim hoét ức đỏ châu Mỹ và các tổ đang có chim bên trong đều được bảo vệ nghiêm ngặt ở cấp liên bang. Đây là nội dung của đạo luật Hiệp ước Chim di cư 1918 của Mỹ, theo đó đại lý không được phép di dời chiếc tổ chim này đi nơi khác.

Chia sẻ trên mạng xã hội, đại lý cho biết ngay cả khi có quyền di dời, đội ngũ nhân sự tại đây vẫn không muốn vội vã đuổi bầy chim đi do đã dành quá nhiều tình cảm cho các “thành viên” nhỏ này.

Đại lý Olathe Ford cũng bày tỏ sự trân trọng dành cho vị chủ nhân “không may” của chiếc Ford F-250 Super Duty, bởi người này cũng rất vui vẻ, sẵn sàng kiên nhẫn đồng hành cùng đại lý để chờ các chú chim non đủ lông đủ cánh và di chuyển đi nơi khác.

Bốn chú chim non thuộc dòng chim hoét ức đỏ châu Mỹ trong tổ đã được đại lý đặt tên lần lượt là Lugnut, Axle, Diesel và Turbo - những thuật ngữ quen thuộc trong ngành kỹ thuật ôtô.

Một đoạn video được đại lý đăng tải vào ngày 19/5 cho thấy đàn chim đang lớn rất nhanh. Nếu những chú chim hoét ức đỏ châu Mỹ này phát triển đúng chu trình thông thường, chúng có khả năng sẽ bắt đầu rời tổ vào cuối tháng 5, cho phép khách hàng cầm lái chiếc bán tải về nhà vào khoảng đầu tháng 6.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, đại lý Olathe Ford đã đùa rằng đây có thể là chiếc Ford F-250 duy nhất tại Mỹ đang được "bảo vệ" bởi Hiệp ước Chim di cư.