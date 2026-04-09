Bán tải Ford 'made in USA' cũng có thể bị áp thuế nhập khẩu tại Mỹ

Dòng bán tải Ford F-150 có nguy cơ bị chính quyền xứ cờ hoa áp thuế 25% dù là xe nội địa Mỹ.

Theo Carscoops, dòng bán tải Ford F-150 rất được khách Mỹ ưa chuộng, đồng thời cũng là sản phẩm "made in USA", tuy nhiên gần đây đang đối diện rắc rối liên quan đến thuế quan.

Mọi chuyện bắt nguồn từ 2 vụ cháy nhà máy nhôm, khiến nhà cung cấp vật liệu này cho Ford phải ngừng hoạt động. Sự cố này ảnh hưởng không chỉ đến Ford, mà còn tác động đến hoạt động sản xuất của 2 hãng xe đồng hương General Motors và Stellantis.

Hiện, các nhà sản xuất ôtô nói trên đang phải sử dụng nhôm nhập khẩu từ nước ngoài - vốn đang bị chính quyền Mỹ áp thuế nhập khẩu riêng biệt ở mức 50%.

Những chi phí cộng thêm này không biến mất. Chúng xuất hiện trong thành phần chi phí sản xuất và các hãng xe là bên đầu tiên chịu ảnh hưởng.

Theo các nguồn tin, Ford đã yêu cầu được gia hạn thời gian, hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể nới lỏng các mức thuế quan cho đến khi nhà máy nhôm nội địa hoạt động trở lại.

Những đề xuất này cho đến nay vẫn chưa được đồng ý. Giới quan chức cho rằng ngành công nghiệp ôtô Mỹ đã nhận được một số hỗ trợ trong những lĩnh vực khác, chẳng hạn ở mảng phụ tùng ôtô nhập khẩu.

Ford F-150 sử dụng nhôm nhập khẩu, có thể dẫn đến thuế quan 25% dù là xe nội địa Mỹ. Ảnh: Ford.

Trả lời hãng tin Wall Street Journal, Nhà Trắng cho biết Ford đã không yêu cầu cụ thể liên quan đến vấn đề thuế quan áp lên nhôm nhập khẩu.

Đáng lo ngại hơn, một thay đổi gần đây trong hệ thống thuế quan tại Mỹ đã chuyển trọng tâm sang "địa chỉ" đích - nơi một loại kim loại nhập khẩu được sử dụng như nguyên liệu thành phẩm.

Điều này có thể dẫn đến mức thuế 25% bị áp lên những chiếc Ford F-150 sản xuất tại Mỹ, chỉ vì trong thành phần có chứa nhôm nhập khẩu.

Ở thời điểm hiện tại, doanh số của dòng bán tải F-Series tại Mỹ đã bắt đầu ghi nhận những ảnh hưởng nhất định. Quá trình sản xuất diễn ra không đồng đều, do những trục trặc về nguồn cung buộc Ford phải điều chỉnh lịch trình và trì hoãn một số đợt giao hàng.

Doanh số cũng bị ảnh hưởng khi lượng bán tải Ford tới tay khách hàng xứ cờ hoa đã giảm mạnh 16% trong quý đầu năm, chủ yếu do lượng hàng tồn kho thấp.

Bán tải của Ford gặp khó trong quý đầu năm. Ảnh: Ford.

Theo Auto News, Ford đang cố gắng hướng sự quan tâm của khách hàng sang các mẫu xe khác cùng thương hiệu. Tuy nhiên, khách hàng mục tiêu của F-150 thường chỉ muốn chính xác mẫu xe này, không phải là một chiếc bán tải cỡ trung như Ford Ranger.

Ford được báo cáo đang làm tất cả những gì có thể để khắc phục tình trạng kể trên, bao gồm tăng cường sản xuất vào cuối năm, bỏ qua thời gian ngừng hoạt động vào mùa hè như thông lệ.

Chuyên trang Carscoops nhấn mạnh bất kể nỗ lực của Ford ra sao, nguồn cung Ford F-150 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong ít nhất năm nay.