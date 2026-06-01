Cục CSGT nói lý do không được quay đầu xe khi đèn rẽ trái chuyển đỏ

Cục CSGT cho rằng do quay đầu xe bao hàm hành vi rẽ trái, hiệu lệnh cấm rẽ trái đồng nghĩa với việc cấm luôn hành vi quay đầu xe.

Trên fanpage chính thức của Cục CSGT - Bộ Công an, đơn vị này nhấn mạnh việc điều khiển xe quay đầu khi đèn rẽ trái chuyển pha đỏ sẽ được xem là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, thường gọi tắt là lỗi vượt đèn đỏ.

Cụ thể, Cục CSGT lý giải theo nguyên tắc giao thông, đèn tín hiệu giao thông hình mũi tên rẽ trái bật sáng màu đỏ sẽ có hiệu lực cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng rẽ trái ở làn đường đó. Do quay đầu xe bao hàm hành vi rẽ trái, hiệu lệnh cấm rẽ trái khi đèn rẽ trái chuyển màu đỏ đồng nghĩa với việc cấm luôn hành vi quay đầu xe.

Trong trường hợp trên mặt đường có vạch mũi tên chỉ hướng (vạch 9.3) có hình dạng chỉ hướng đi thẳng và rẽ trái, đây là làn đường hỗn hợp cho phép phương tiện chọn một trong 2 hướng đi. Tuy nhiên, Cục CSGT lưu ý rằng vạch kẻ đường chỉ có tác dụng chỉ hướng đi, còn việc thời điểm nào được phép đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Khi đèn đi thẳng màu xanh và đèn rẽ trái màu đỏ, phương tiện đang ở làn có vạch kẻ 9.3 chỉ được phép đi thẳng. Nếu muốn rẽ trái hoặc quay đầu, phương tiện bắt buộc phải dừng lại trước vạch dừng chờ cho đến khi đèn mũi tên rẽ trái chuyển sang màu xanh.

Cục CSGT đồng thời dẫn lại nội dung khoản 2 Điều 11 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, trong đó nêu rõ thứ tự báo hiệu đường bộ mà người tham gia giao thông đường bộ phải ưu tiên chấp hành từ trên xuống dưới.

Thứ tự này lần lượt gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông - tín hiệu đèn giao thông - biển báo hiệu đường bộ - vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường - cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H - thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.

Như vậy, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải quan sát và ưu tiên chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông so với vạch kẻ đường.

Cục CSGT kết luận nếu người điều khiển cho xe quay đầu tại thời điểm đèn mũi tên rẽ trái đang đỏ sẽ bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168, hành vi này với ôtô bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển môtô, xe máy vi phạm bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT hướng dẫn tại nút giao có đèn rẽ trái và làn đường kẻ vạch 9.3, người tham gia giao thông nên dừng chờ đèn mũi tên rẽ trái chuyển sang màu xanh rồi mới thực hiện quay đầu nếu đã đi vào làn đường cho phép rẽ. Trong trường hợp đang ở làn đường khác, người tham gia giao thông cần tiếp tục đi thẳng rồi tìm điểm mở dải phân cách cho phép quay đầu.