Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Nghị định 100 chính thức bị bãi bỏ, phạt vi phạm giao thông có khác?

  • Thứ sáu, 15/5/2026 14:14 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ngày 15/5 là thời điểm chính thức bãi bỏ Nghị định 100. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ không bị ảnh hưởng.

Hôm nay ngày 15/5, Nghị định 100/2019 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức bị bãi bỏ. Đây là một phần trong nội dung Nghị định 81/2026 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, được Chính phủ ban hành vào ngày 19/3 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5.

Cụ thể, Điều 48 Nghị định 81/2026 bao gồm việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 123/2021.

Liên quan đến việc bãi bỏ Nghị định 100, Cục CSGT - Bộ Công an nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa lực lượng chức năng sẽ dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà đang thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Hiện, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam đã được chuyển sang thực hiện theo nội dung Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ đầu năm 2025.

nghi dinh 100 anh 1

Nghị định 168 hiện thay thế cho Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Khá nhiều lỗi vi phạm đã được tăng mạnh mức phạt trong Nghị định 168. Chẳng hạn, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông từng khiến người điều khiển ôtô chịu mức phạt 4-6 triệu đồng theo Nghị định 100, nhưng nay tăng lên thành 18-20 triệu đồng, trừ thêm 4 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn chỉ bị xử phạt 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 100, nhưng tăng lên thành 4-6 triệu đồng như quy định tại Nghị định 168.

Với người đi xe máy, hành vi leo lề từng chỉ bị phạt 400.000-600.000 đồng nhưng nay mức phạt đã tăng lên thành 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nhìn chung, việc bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100 không ảnh hưởng đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Người tham gia giao thông thậm chí còn phải tuân thủ nghiêm chỉnh hơn, do nhiều hành vi vi phạm đã được điều chỉnh tăng mạnh mức phạt hành chính.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đề xuất phạt đến 6 triệu đồng nếu chuyển làn quá 'gắt' trên cao tốc

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168, việc cho ôtô chuyển làn quá gần các xe khác trên cao tốc có thể bị xử phạt đến 6 triệu đồng.

14:07 13/5/2026

Đừng nghĩ đi xe đạp, xe đạp điện sẽ không bị xử phạt nồng độ cồn

Việc điều khiển xe đạp, xe đạp điện khi trong người có nồng độ cồn vượt mức quy định vẫn bị xử phạt nghiêm theo nội dung Nghị định 168.

18:31 5/4/2026

Phúc Hậu

nghị định 100 xử phạt nghị định 168 vi phạm hành chính giao thông Cục CSGT x

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý