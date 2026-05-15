Nghị định 100 chính thức bị bãi bỏ, phạt vi phạm giao thông có khác?

Ngày 15/5 là thời điểm chính thức bãi bỏ Nghị định 100. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ không bị ảnh hưởng.

Hôm nay ngày 15/5, Nghị định 100/2019 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức bị bãi bỏ. Đây là một phần trong nội dung Nghị định 81/2026 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, được Chính phủ ban hành vào ngày 19/3 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5.

Cụ thể, Điều 48 Nghị định 81/2026 bao gồm việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 123/2021.

Liên quan đến việc bãi bỏ Nghị định 100, Cục CSGT - Bộ Công an nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa lực lượng chức năng sẽ dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà đang thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Hiện, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam đã được chuyển sang thực hiện theo nội dung Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ đầu năm 2025.

Nghị định 168 hiện thay thế cho Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Khá nhiều lỗi vi phạm đã được tăng mạnh mức phạt trong Nghị định 168. Chẳng hạn, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông từng khiến người điều khiển ôtô chịu mức phạt 4-6 triệu đồng theo Nghị định 100, nhưng nay tăng lên thành 18-20 triệu đồng, trừ thêm 4 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn chỉ bị xử phạt 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 100, nhưng tăng lên thành 4-6 triệu đồng như quy định tại Nghị định 168.

Với người đi xe máy, hành vi leo lề từng chỉ bị phạt 400.000-600.000 đồng nhưng nay mức phạt đã tăng lên thành 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nhìn chung, việc bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100 không ảnh hưởng đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Người tham gia giao thông thậm chí còn phải tuân thủ nghiêm chỉnh hơn, do nhiều hành vi vi phạm đã được điều chỉnh tăng mạnh mức phạt hành chính.