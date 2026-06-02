Toyota Land Cruiser FJ sẽ ra mắt tại Việt Nam cuối tháng 7

Giá bán của Toyota Land Cruiser FJ được đồn đoán dưới mốc 2 tỷ đồng, biến mẫu xe này trở thành lựa chọn Land Cruiser dễ tiếp cận nhất Việt Nam.

Trên fanpage chính thức, Toyota Việt Nam xác nhận mẫu SUV địa hình Toyota Land Cruiser FJ sẽ sớm ra mắt khách hàng. Trong bài đăng này, Toyota gọi Land Cruiser FJ là mẫu xe huyền thoại, sở hữu thiết kế mạnh mẽ và tinh thần off-road đích thực.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Toyota Land Cruiser FJ dự kiến ra mắt chính thức vào khoảng cuối tháng 7. Giá bán của xe đến lúc này vẫn là ẩn số.

Trước đó tại triển lãm ôtô tại Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 10/2025 và triển lãm ôtô Bangkok ở Thái Lan hồi tháng 3 năm nay, Toyota Land Cruiser FJ đã trình diện và thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng.

Dù đến nay Toyota Việt Nam mới xác nhận sẽ mang về dòng SUV địa hình cỡ nhỏ này, nhiều đại lý trong nước đã bắt đầu nhận cọc Land Cruiser FJ từ tháng 2, kèm giá bán dự kiến 1,6- 1,8 tỷ đồng .

Để tham khảo, giá bán khởi điểm của Toyota Land Cruiser FJ tại Thái Lan đang ở mức 1,289 triệu baht, tương đương xấp xỉ 1 tỷ đồng .

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, chiều dài trục cơ sở 2.580 mm. Toyota cho biết khoảng sáng gầm của mẫu SUV địa hình đạt 245 mm, mang lại khả năng lội nước 700 mm.

Ở Thái Lan, Land Cruiser FJ được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 18 inch sơn đen, lốp Bridgestone Dueler H/T thông số 265/60 R18 cùng hệ thống phanh đĩa trước, sau.

Khoang lái Toyota Land Cruiser FJ mang dáng dấp đàn anh Land Cruiser Prado khi sở hữu nhiều đường nét góc cạnh, màn hình trung tâm 12,3 inch và đồng hồ sau vô lăng kích thước 7 inch.

Dù nhỏ gọn, Toyota Land Cruiser FJ ở Thái Lan vẫn có khoang hành lý với dung tích tiêu chuẩn 765 lít, tăng lên thành 1.522 lít khi gập hàng ghế sau 45:55.

Toyota Land Cruiser FJ xuất hiện tại thị trường Thái Lan với động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất cực đại 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Sức mạnh truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có khóa vi sai cầu sau.

Hiện, "gia đình" Toyota Land Cruiser tại Việt Nam đang có 2 mẫu xe, gồm Toyota Land Cruiser Prado ( 3,46 tỷ đồng ) và Toyota Land Cruiser 300 ( 4,58 tỷ đồng ). Nhiều khả năng Toyota Land Cruiser FJ sẽ trở thành lựa chọn Land Cruiser dễ tiếp cận nhất dành cho khách Việt.

Trước Toyota Land Cruiser FJ, thị trường xe Việt đã có Suzuki Jimny làm đại diện trong phân khúc SUV địa hình cỡ nhỏ. Mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản này có giá 789 triệu đồng, sở hữu kích thước nhỏ gọn với cấu hình 3 cửa.