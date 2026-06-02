Hơn 30.000 người đặt mua BYD Atto 3 thế hệ mới trong tuần đầu

BYD Atto 3 thế hệ mới ghi nhận lượng đặt hàng vượt mốc 30.000 chỉ trong tuần đầu kể từ thời điểm chính thức ra mắt.

Chuyên trang Car News China dẫn thông tin từ người đứng đầu mạng lưới bán hàng Dynasty của BYD cho hay BYD Atto 3 thế hệ mới đã nhận về hơn 30.000 đơn đặt hàng tại Trung Quốc chỉ trong tuần đầu mở bán.

Ở quê nhà, BYD Atto 3 được bán dưới tên gọi Yuan Plus. Thế hệ thứ 3 của mẫu SUV cỡ B+ ra mắt chính thức vào ngày 21/5 vừa qua với giá khởi điểm 119.800 NDT, tương đương khoảng 17.705 USD .

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên BYD Atto 3 thế hệ mới là công nghệ pin Blade 2.0 cùng tính năng sạc siêu nhanh Flash Charging. Xe được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0 Evo của BYD, sử dụng pin LFP với các tùy chọn dung lượng 57,5 kWh hoặc 68,5 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 540-630 km/lần sạc, công bố theo chu trình CLTC.

Không những cải thiện phạm vi hoạt động thêm 120 km so với bản tiền nhiệm, BYD Atto 3 cũng có thể nạp lại 10-97% dung lượng pin trong 9 phút ở điều kiện lý tưởng, nhờ công nghệ sạc siêu nhanh tích hợp.

So với thế hệ trước, BYD Atto 3 đang bán tại Trung Quốc đã cải thiện đáng kể kích thước, với các thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.665 x 1.895 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.770 mm.

Nhờ chuyển sang hệ dẫn động cầu sau, BYD Atto 3 thế hệ mới có thể bố trí thêm một khoang chứa đồ 180 lít dưới nắp ca-pô, bên cạnh khoang hành lý 750 lít ở sau xe.

Ở thế hệ thứ ba, BYD trở thành SUV điện dẫn động cầu sau, được trang bị motor đơn với các tùy chọn công suất 268 mã lực hoặc 321 mã lực, kết hợp hệ thống giảm chấn DiSus-C, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn iTAC 2.0 và hệ thống kiểm soát ổn định khi nổ lốp TBC.

Trên các phiên bản cao hơn, BYD Atto 3 thế hệ mới có thể được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao God's Eye B, sử dụng LiDAR cùng 30 bộ phận cảm biến khác để hỗ trợ tính năng điều hướng trên cao tốc và trong đô thị, cũng như tính năng đỗ xe tự động.

Khoang lái BYD Atto 3 thế hệ mới trang bị màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi với kích thước lớn hơn, chạy hệ thống DiLink mới nhất. Xe có HUD, cần số điện tử sau vô lăng, đế sạc không dây 50 W, ghế trước tích hợp thông gió và sưởi, ngăn chứa đồ làm mát... Mẫu SUV cỡ B+ cũng có ghế phụ dạng Queen Seat, trang bị bệ đỡ chân.

Theo Car News China, BYD Atto 3 ra mắt thế hệ mới giữa lúc doanh số nội địa của mẫu xe này liên tục sụt giảm trong thời gian dài. Doanh số BYD Yuan Plus tại quê nhà đạt 5.111 xe trong tháng 4, giảm 21,9% so với tháng 3 và thấp hơn đến 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

BYD Yuan Plus thế hệ tiền nhiệm từng có thể duy trì doanh số ở mức trên 11.000 xe/tháng trong nhiều kỳ báo cáo liên tiếp của năm 2025. Các tháng ghi nhận doanh số tốt của mẫu SUV điện bao gồm tháng 6/2025 với 13.168 xe, tháng 9/2025 với 12.661 xe hay tháng 5/2025 với 12.255 xe đến tay khách hàng.

Tại Việt Nam, BYD Atto 3 là một trong 3 mẫu xe đầu tiên của thương hiệu BYD, ra mắt chính thức vào tháng 7/2024. Xe bao gồm 2 phiên bản, giá lần lượt 766 triệu đồng cho bản Dynamic và 886 triệu đồng ở bản Premium.