BYD Dolphin PHEV lộ diện, sắp ra mắt thị trường ngoài Trung Quốc

Mẫu xe hatchback hybrid cắm sạc BYD Dolphin G DM-i vừa chính thức lộ diện cấu hình thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu. Giá bán chính thức của phương tiện sẽ được công bố vào tháng 6 tới.

Phiên bản lộ diện sở hữu màu sơn cam ngoại thất đặc trưng với chiều dài đạt 4.160 mm và chiều rộng ở mức 1.825 mm. So với biến thể thuần điện Dolphin đang phân phối, thì kích thước này ngắn hơn 130 mm nhưng lại rộng hơn 55 mm.

Mẫu ôtô mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế khá tương đồng bản tiền nhiệm nhưng trở nên sắc sảo hơn với cụm đèn pha thanh mảnh, lưới tản nhiệt chủ động cùng hai khe gió khí động học tích hợp trên cản trước.

Xe được trang bị bộ mâm với vành sơn đen, tay nắm cửa dạng bán ẩn cùng cột D tối màu tạo hiệu ứng trần xe nổi. Dolphin PHEV cũng được trang bị hệ thống camera toàn cảnh kết hợp cùng các cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau.

Không gian nội thất của xe sử dụng tông màu đen chủ đạo với màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi đặt trên bảng táp-lô cùng logo chữ G thêu trên tựa đầu ghế.

Mặc dù thông số chi tiết về hệ truyền động của BYD Dolphin G DM-i chưa được công bố nhưng nhiều khả năng cấu hình cơ khí của xe sẽ tương đồng với mẫu Atto 2 DM-i tại các thị trường quốc tế.

Khối động cơ này bao gồm một động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L sản sinh công suất 97 mã lực kết hợp cùng motor điện mạnh 194 mã lực, đẩy tổng công suất toàn hệ thống lên mức 209 mã lực.

Xe đi kèm hai tùy chọn pin LFP dung lượng 7,8 kWh và 18 kWh cho tầm vận hành thuần điện dao động từ 40 đến 90 km theo tiêu chuẩn WLTP, trong khi tổng quãng đường di chuyển kết hợp của xe đạt mức 1.000 km.

Thông tin chi tiết về các trang bị công nghệ sẽ tiếp tục được hé lộ tại lễ ra mắt chính thức vào tháng 6 năm nay.

Đây là dòng sản phẩm đầu tiên được BYD phát triển riêng cho nhóm khách hàng châu Âu và có khả năng cao sẽ trở thành một trong những mẫu xe đầu tiên được dây chuyền nhà máy của hãng tại Szeged (Hungary) trực tiếp xuất xưởng.

Động thái này nằm trong chiến lược đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của tập đoàn tại các thị trường quốc tế để bù đắp cho sự sụt giảm tại thị trường nội địa.

Số liệu China EV DataTracker cho thấy BYD đã bàn giao 149.606 xe tại thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2026, ghi nhận mức giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên tổng lượng xe tiêu thụ toàn cầu của hãng vẫn đạt 314,100 chiếc nhờ sản lượng xuất khẩu đạt 135.098 chiếc ra các thị trường quốc tế, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước.