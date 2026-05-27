Chi tiết VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên tại TP.HCM

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng. Trong giai đoạn 27/5-3/6, người mua được tặng ngay 51 triệu đồng. Ngoài ra, khách vẫn được ưu đãi 10% giá trị xe, bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Tổng ưu đãi cho khách hàng tiên phong hơn 100 triệu đồng.