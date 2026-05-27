Chi tiết VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên tại TP.HCM

Chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới vừa cập bến TP.HCM sau vài ngày ra mắt. Đây là bản tiền thương mại, với nhiều thay đổi đáng kể so với mẫu SUV tiền nhiệm.
Nhìn từ đầu xe có thể thấy, thiết kế mới của VF 8 đã trở nên trẻ trung hơn. Khu vực mặt ca lăng khép kín ốp nhựa đen bóng, phía trên là dải LED hình cánh chim đặc trưng. Hai khe gió đặt dọc cũng được tinh chỉnh kiểu dáng.
Cặp đèn LED tích hợp đèn định vị sắc nét đặt theo viền nắp ca pô.
Đuôi xe VF 8 mới mang phong cách thiết kế mới, với một số điểm tương tự mẫu MPV 7 cùng nhà.
Đèn hậu cỡ lớn tích hợp dải LED hình cánh chim vẫn xuất hiện, nhưng gia tăng kích thước và nhô cao hơn.
Xe được trang bị mâm 19 inch, với ốp mâm kiểu mới.
Không gian cabin của VinFast VF 8 thể hiện rõ rệt sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, hiện đại của hãng. Các chi tiết được tinh chỉnh tối giản, gọn gàng hơn giúp tối ưu không gian phía trong.
Vô lăng nay được vát ở cả 2 đầu, tối giản các phím chức năng. Phía sau là màn hiển thị thông tin cỡ nhỏ. Điểm đặc biệt của VF 8 mới là cần số. Cụm phím chuyển số hay chế độ lái ở yên ngựa nay được tích hợp thành dạng lẫy phía sau vô lăng.
Màn hình trung tâm 12,9 inch đặt ở trung tâm bảng táp lô.
Yên ngựa của VF 8 mới nay chỉ còn để sạc không dây, đế giữ ly và một hộc chứa đồ được tinh chỉnh kích thước, dài và sâu hơn. Hệ thống âm thanh trên VF 8 thế hệ mới gồm 8 loa, xe cũng tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt đa vùng miền.
Hàng ghế sau được trang bị thêm cổng gió điều hòa và 2 cổng USB.
Xe tiếp tục được trang bị cấu hình 2 hàng ghế. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng kèm nhớ vị trí, nhưng đã lược bỏ tính năng làm mát, thay đổi kiểu dáng trở nên thể thao hơn. Độ ngả lưng ở hàng ghế sau đã được cải thiện rõ rệt.
Cốp xe rộng rãi, có thể gia tăng không gian khi gập phẳng 60:40 hàng ghế thứ 2.
Sức mạnh vận hành của VF 8 thế hệ mới đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái.
Dưới sàn xe là gói pin 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.
VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng. Trong giai đoạn 27/5-3/6, người mua được tặng ngay 51 triệu đồng. Ngoài ra, khách vẫn được ưu đãi 10% giá trị xe, bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Tổng ưu đãi cho khách hàng tiên phong hơn 100 triệu đồng.
Với loạt ưu đãi "mạnh tay" và mức niêm yết dưới một tỷ đồng, VF 8 đang là một trong những mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhất trong phân khúc SUV C/D cùng loạt đại diện từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ.
