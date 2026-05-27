Trải nghiệm Dat Bike ERA, giá từ 29,9 triệu, chạy 200 km/lần sạc

Dat Bike ERA là mẫu xe máy điện vừa được ra mắt tại Việt Nam. Mẫu xe được định vị là một lựa chọn cho khách hàng gia đình, với giá bán thuộc phân khúc phổ thông nhưng vẫn thừa hưởng đủ các ưu điểm phục vụ nhu cầu người dùng.
Mẫu xe trên ảnh là E1, phiên bản cao nhất của Dat Bike ERA giá từ 32,9 triệu cho tùy chọn màu sơn đen, 33,9 triệu đồng cho các màu sơn trắng, đỏ và xám. Xe có kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên khoảng 750 mm và khối lượng chỉ 112 kg.
Với kích thước gọn phù hợp thể trạng người Việt, nữ giới không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc dắt hay điều khiển xe. Chiều cao yên cũng được tinh chỉnh ở mức ổn, giúp người dùng không bị với chân khi đang dừng đèn đỏ mà vẫn có được cảm giác ngồi thoải mái. Nam giới cũng tỏ ra khá phù hợp với thiết kế của ERA.
Đầu xe sở hữu phong cách thiết kế quen thuộc, khá tương tự chiếc Quantum cùng nhà nhưng được cắt xẻ thanh thoát hơn. Điểm cộng của bản E1 là dải đèn LED định vị ở mặt nạ yếm trước, giúp tổng thể khi nhìn từ phía trước trở nên hiện đại và nịnh mắt.
Một điểm nâng cấp đáng chú ý ở ERA so với mẫu xe đàn anh Quantum là phần dè chắn bùn phía sau. Đây cũng là chi tiết được nhiều tài xế dịch vụ quan tâm bởi trước đây để tránh ảnh hưởng đến người ngồi sau, nhiều mẫu xe máy thường phải lắp thêm dè chắn bùn mua qua các công ty thứ 3.
Tay lái được thiết kế tinh giản, người mới chỉ cần vài phút để làm quen với các chức năng, nút bấm. Xe cũng không cần nút khởi động hay ổ khóa mà chỉ cần thông qua duy nhất phím "Mode, seat" để thay đổi thao tác.
Khi xe đang di chuyển ở vận tốc trung bình trên 15 km/h, chỉ cần ấn giữ phím mode, người lái có thể cài đặt chế độ kiểm soát hành trình cruise control, tính năng rất mới trên các mẫu xe máy, xe điện phổ thông. Người lái cũng dễ dàng thay đổi tốc độ khi đang cài đặt cruise control bằng cách vặn nhẹ tay ga.
Đây cũng là phím mở cốp khi xe đã về P. Thậm chí, chế độ lùi (Reverse) cũng được kích hoạt dễ dàng nếu vừa bóp phanh, vừa ấn giữ phím mode trong 2 giây.
Màn hình trên Dat Bike ERA được hiển thị rõ nét đầy đủ mọi thông tin cần thiết như dung lượng pin, số ODO, vận tốc hay thời gian.
Các thông tin này cũng được cập nhật rõ ràng trên ứng dụng Dat Bike. Chỉ cần vài thao tác, người lái hoàn toàn có thể kiểm tra dung lượng pin, công suất sạc, điều chỉnh chế độ sạc hay tìm kiếm xe trong bãi đỗ, khởi động hay khóa xe nếu cần.
Hệ thống bản đồ trên ứng dụng cũng được tích hợp tính năng dẫn đường, cho phép người lái tìm kiếm đoạn đường gần nhất đến điểm sạc hay trung tâm bảo dưỡng.
Ngay bên dưới khu vực tay lái là 2 cổng sạc USB và Type C. Bên trái là hộc chứa đồ sâu lòng. So với các mẫu xe trên thị trường, hộc chứa này rộng và sâu hơn hẳn, đảm bảo các vật dụng bên trong không xảy ra tình trạng mất trộm hay rơi khi đang di chuyển.
Nhờ sử dụng công nghệ sạc tích hợp (Integrated Charger) đầu tiên trên thị trường, người lái không cần mang thêm bộ chuyển đổi khi cần lái xe đi các chuyến hành trình dài. Cổng sạc được tích hợp sẵn ở hộc dưới tay lái bên phải, có thể ngay lập tức cắm sạc vào ổ điện dân dụng 220V khi cần. Đây phần nào là ưu điểm của Dat Bike ERA, khi nó cho phép người dùng có thể dễ dàng sạc điện cho xe mà không cần mang thêm thiết bị gì trong cốp, tiếp tục tối ưu không gian chứa đồ của xe.
Ở bản E1, xe được trang bị 3 chế độ sạc khác nhau. Khi thử chế độ Boost, chỉ mất khoảng 15 phút để nạp đủ lượng pin để di chuyển thêm 30 km. Với chế độ sạc nhanh, thời gian đầy pin khoảng hơn 2 giờ, con số khá ấn tượng với một mẫu xe điện ở thời điểm này.
Trên các mẫu xe điện thông thường, nếu pin lớn, cốp xe gần như không thể chứa thêm bất kỳ vật dụng gì. Tuy nhiên ở Dat Bike ERA, với cốp dung tích 50 lít, người lái có thể chứa vừa một túi xách cỡ lớn cùng thêm 2-3 mũ bảo hiểm. Có được điều này là do pin được tích hợp vào phần sàn xe, giải phóng không gian chứa đồ. Đây là ưu điểm lớn và có thể giúp ERA cạnh tranh được với cả những mẫu xe máy chạy xăng có dung tích cốp lớn.
Động cơ Side Motor với công suất công suất 5 kW, tương đương 6,7 mã lực, cho phép chiếc xe di chuyển mạnh mẽ ở cả chế độ Driving (D) lẫn chế độ Super (S). Động cơ này không dẫn động bằng dây curoa hay nhông xích, mà sử dụng truyền động bánh răng, giúp xe vận hành êm ái và bền bỉ hơn cũng như không có độ trễ khi người lái vặn tay ga.
Ở những lần cầm lái đầu tiên, chỉ sau 1 lần vặn nhẹ ga, chiếc xe có thể dễ dàng đạt vận tốc 40 km/h. Bên cạnh đó, Dat Bike ERA giảm hẳn tiếng ồn nhờ động cơ kiểu mới, trong khi khả năng giữ tốc vẫn đạt mức tốt.
Phuộc đơn sau giúp ERA triệt tiêu được các lực va chạm từ mặt đường xấu, cho cảm giác lái êm ái.
Động cơ mạnh mẽ cũng giúp Dat Bike ERA di chuyển dễ dàng khi lên, xuống dốc. Điều này giúp hội chị em không gặp khó khăn khi cầm lái ở các hầm chung cư, khu thương mại.
Mâm và lốp của ERA cũng đã được Dat Bike cải tiến. Phần lốp có gai cùng công nghệ phanh kết hợp CBS trang bị trên ERA E1 giúp xe bám đường hơn ở các đoạn đường xấu, trời mưa.
Với giá bán đã bao gồm pin và thuế GTGT, từ 29,9 triệu đồng cho phiên bản ERA E2, từ 32,9 triệu cho ERA E1 màu đen và 33,9 triệu đồng cho các tùy chọn màu sắc khác, mẫu xe máy điện mới của Dat Bike có thể xem là một lựa chọn toàn diện, đủ sức "cân" mọi hoạt động thường ngày. Phiên bản E2 cũng là một lựa chọn không tồi với người dùng ưu tiên tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể trải nghiệm một sản phẩm thuần điện có tầm hoạt động dài (200 km/lần sạc), công suất mạnh mẽ.
Nhìn chung Dat Bike ERA là một mẫu xe máy điện thực dụng của thương hiệu Việt, nó sở hữu những ưu điểm được nhà sản xuất nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể tiếp cận số đông khách hàng, đồng thời cũng khắc phục được những nhược điểm mà các sản phẩm đi trước của Dat Bike mắc phải. Sự cải tiến về mặt sản phẩm này hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện trong thời gian tới, với nhân tố quan trọng chính là Dat Bike ERA.
