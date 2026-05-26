Nắng nóng đỉnh điểm, vì sao không nên để chai nước trong ôtô?

Việc để chai nước trong ôtô khi trời nắng nóng đỉnh điểm có thể giải phóng chất độc vào trong nước, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nội thất xe.

Khi trời nắng nóng đỉnh điểm, ôtô trở thành phương án di chuyển được nhiều người lựa chọn. Nắng to, nhiệt độ cao dễ làm mất nước cũng là nguyên nhân nhiều người thường có thói quen mang theo chai nhựa đựng nước để sử dụng.

Tuy nhiên, việc để quên chai nước trong ôtô dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm có thể là nguyên nhân cho những sự cố nguy hiểm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện cháy.

Có thể gây cháy

Hãng tin Fox 5 Atlanta cho biết vào năm 2017, một công ty điện lực ở tiểu bang Idaho (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video cho thấy chai nhựa trong suốt chứa đầy nước có thể "đốt" thủng 2 lỗ trên ghế ôtô.

Theo đó, một kỹ thuật viên công ty khi đang ngồi trong xe tải thì nhận ra ghế da bắt đầu bốc khói. Ánh nắng xuyên qua chai nước bằng nhựa đã đốt cháy lớp đệm. Qua kiểm tra bằng thiết bị, điểm bị cháy có nhiệt độ lên đến 213 độ F, tương đương hơn 100 độ C.

Một thực nghiệm khác do Sở Cứu hỏa Midwest City (bang Oklahoma) thực hiện cho thấy khi cầm một chai nước trước tờ giấy dưới điều kiện nắng nóng, các tia nắng đã đốt cháy một lỗ xuyên qua tờ giấy này.

Lý giải cho hiện tượng trên, các tia sáng mặt trời khi qua vỏ chai và khối nước bên trong sẽ bị bẻ cong, hội tụ lại tại một vị trí gọi là tiêu điểm. Nếu tiêu điểm này nằm đúng vào các bề mặt dễ bắt nhiệt và dễ cháy trong xe như ghế da, thảm nỉ hoặc các phần ốp nhựa tối màu, nhiệt độ tại vị trí đó sẽ tăng lên rất nhanh chóng.

Với nhiệt độ thực tế tại tiêu điểm hội tụ ánh sáng có thể vượt ngưỡng 100 độ C như đề cập ở trên, việc bề mặt nội thất ôtô bị phá hoại, thậm chí phát hỏa tại các vật liệu dễ cháy như vải nỉ bọc ghế là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên theo thông tin do Viện bảo tồn Getty cung cấp, ghế ngồi trên ôtô được thiết kế với khả năng chống cháy và tự dập tắt lửa. Do đó ngay cả khi chai nước ở vị trí phù hợp trong cabin để phát sinh điểm hội tụ có thể gây cháy, ghế ngồi trên ôtô có thể sẽ chỉ bị cháy thủng lỗ, không có khả năng cao gây ra vụ hỏa hoạn ảnh hưởng toàn bộ chiếc xe.

Bên cạnh khả năng gây cháy nội thất, việc để chai nước trong ôtô dưới điều kiện nắng nóng đỉnh điểm cũng có thể dẫn đến giải phóng vi nhựa và các chất có hại trong chai PET vào nước uống. Khi này, việc sử dụng nước trong chai sẽ mang lại nhiều nguy hiểm cho sức khỏe người dùng.

Bật lửa, pin sạc dự phòng cũng rủi ro cao

Khi trời nắng nóng, việc để các vật dụng nhỏ như bật lửa, xịt khử mùi, xịt vệ sinh nội thất, pin sạc dự phòng... trong xe thời gian dài cũng tiềm ẩn rủi ro cháy nổ khá cao.

Với các bật lửa gas dùng một lần, vỏ chứa thường không đủ khả năng chịu đựng khi áp suất bên trong tăng mạnh dưới nền nhiệt 50-60 độ C. Vật dụng này do đó có khả năng phát nổ khi để quên trong xe lúc nắng nóng, gây ra hỏa hoạn trong khoang lái.

Tương tự, nhiều loại bình xịt áp suất cũng có thể phát nổ dưới điều kiện nhiệt độ cao, chẳng hạn khoang lái ôtô khi phải "phơi" liên tục dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Pin sạc dự phòng với bản chất là pin lithium-ion cũng có khả năng tăng nhiệt từ bên trong, phồng rộp, chảy nước, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nhìn chung, các vật dụng như chai nhựa đựng nước, pin sạc dự phòng, bình xịt... cần được mang ra khỏi xe nếu xác định ôtô sẽ đỗ dưới nắng nóng trong thời gian dài.