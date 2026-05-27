Nhà máy xe cơ bắp Mỹ có thể sản xuất ôtô điện Trung Quốc tại Canada

Nhà máy của Stellantis ở Canada, nơi từng xuất xưởng các dòng xe cơ bắp thương hiệu Dodge, có thể chuyển sang sản xuất xe điện Trung Quốc.

Theo Carscoops, kế hoạch mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Leapmotor đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn so với kỳ vọng từ giới phân tích.

Ngay sau khi có thông tin thương hiệu này sẽ lắp ráp thêm nhiều mẫu xe tại nhà máy Stellantis ở Tây Ban Nha, hay các cuộc đàm phán riêng rẽ với Dongfeng về khả năng lắp ráp ôtô thương hiệu Voyah tại nhà máy Citroen ở Pháp, người đứng đầu Stellantis đã úp mở ý tưởng đưa hoạt động sản xuất của Leapmotor tiếp cận khu vực Bắc Mỹ.

CEO Antonio Filosa của Stellantis cho biết tập đoàn nhận ra tiềm năng phát triển mối quan hệ hợp tác với Zhejiang Leapmotor Technology Co., bao gồm khả năng sản xuất tại Mexico và có thể cả ở Canada trong tương lai. Tuy nhiên, thị trường Mỹ tạm thời nằm ngoài bản kế hoạch.

Ông Antonio Filosa đánh giá thỏa thuận với Leapmotor có thể mang đến 3 cái lợi cho Stellantis, bao gồm con đường gia tăng doanh số, cơ hội để nghiên cứu cách thức vận hành của đối thủ Trung Quốc, bên cạnh một phương thức để san sẻ gánh nặng vốn khi xây dựng dây chuyền sản xuất ôtô điện ở quy mô lớn.

Theo báo cáo của CNBC, nhà máy Stellantis tại Brampton thuộc tỉnh bang Ontario (Canada) đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho địa điểm sản xuất xe điện Leapmotor.

Cơ sở này đã dừng hoạt động kể từ khi các mẫu xe cơ bắp Dodge Charger và Dodge Challenger đời cũ bị khai tử hồi tháng 12/2023, nhưng có thể được cải tạo nhanh chóng để tiếp nhận dây chuyền sản xuất vài mẫu xe Leapmotor.

Hiện tại, Canada đang cho phép 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào nước này mỗi năm với thuế suất ưu đãi 6,1%. Hạn ngạch nói trên được đánh giá là mức trần cho bất kỳ thảo luận nào về khả năng thiết lập một dây chuyền sản xuất tại địa phương.

Hồi tháng 4, nhiều tin đồn đã xuất hiện, cho rằng Leapmotor có thể sản xuất xe tại Trung Quốc, tháo rời một phần và xuất khẩu sang Canada. Ở phương án này, nhà máy Stellantis ở Brampton sẽ phụ trách việc lắp ráp thành một chiếc xe hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, ý tưởng này đã không nhận được sự ủng hộ từ bà Melanie Joly - Bộ trưởng Công nghiệp Liên bang Canada, cũng như ông Doug Ford - Thủ hiến bang Ontario.

Stellantis hiện nắm giữ 21% cổ phần của Leapmotor, trở thành cổ đông đơn lẻ lớn nhất của hãng xe Trung Quốc. Thông qua việc sở hữu 51% cổ phần trong liên doanh với Leapmotor, tập đoàn này cũng nắm quyền độc quyền bán, phân phối và sản xuất các mẫu xe của thương hiệu bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Dù Leapmotor vẫn chưa bán xe tại Canada hay Mỹ, thương hiệu Trung Quốc đã chính thức ra mắt thị trường Mexico hồi tháng 4 vừa qua. Danh mục sản phẩm Leapmotor tại quốc gia Bắc Mỹ này bao gồm các mẫu C10, B10 cùng với T03.