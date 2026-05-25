Cận cảnh SUV địa hình Jeep Wrangler - nâng cấp vận hành off-road

Jeep Wrangler luôn được xem là mẫu xe thể hiện rõ nét tinh thần off-road của thương hiệu Mỹ. Tại Việt Nam, Jeep Wrangler sẽ bắt đầu giai đoạn dưới quyền phân phối của Thaco Auto với bản nâng cấp giữa vòng đời thuộc thế hệ thứ 5, gồm 3 phiên bản Sport, Sahara và Rubicon.
Mẫu SUV địa hình của Jeep vẫn giữ nguyên những chi tiết thiết kế đã trở thành biểu tượng. Cụm đèn LED dạng tròn bao gồm đèn chiếu sáng ban ngày và cụm đèn pha với chức năng tự động điều chỉnh pha/cos. Lưới tản nhiệt 7 khe có viền nổi khối tối màu. Nắp ca-pô ở bản Rubicon có 2 khe thoát gió thể thao cùng logo Rubicon 2 bên, kết hợp các móc kéo sơn đỏ ở cản trước và sau.
Hốc bánh xe hình thang giúp Jeep Wrangler tối ưu khả năng vượt địa hình nhờ tăng độ linh hoạt cho bánh xe.
Cận cảnh bộ mâm hợp kim 17 inch trên Jeep Wrangler Rubicon, đi cùng bộ lốp off-road.
Đuôi xe giữ lại các nét đặc trưng quen thuộc của Jeep Wrangler như bánh dự phòng treo sau, cụm đèn hậu hay cửa hậu 2 thành phần.
Tất cả phiên bản Jeep Wrangler chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam đều sở hữu mui xe, cửa xe và kính lái có thể tháo rời linh hoạt.
Khoang lái Jeep Wrangler mới tại Việt Nam được phát triển theo định hướng cân bằng giữa khả năng vận hành off-road và nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Khoảng sáng trần lớn, khoảng để chân thoải mái ở cả 2 hàng ghế là những đặc điểm khoang cabin Jeep Wrangler mới. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, bơm lưng 4 hướng cùng chức năng sưởi ghế, thiết kế ghế thể thao mới với tựa lưng lớn ôm sát hai bên. Hàng ghế sau hỗ trợ gập tỷ lệ 40:60 cho phép mở rộng không gian chứa hành lý.
Vô lăng tròn 3 chấu trên Jeep Wrangler tích hợp các phím điều khiển chức năng, có thêm chức năng sưởi.
Ở trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp hệ điều hành Uconnect 5 thế hệ mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng kết hợp lọc không khí.
Cận cảnh bệ trung tâm của Jeep Wrangler Rubicon với cần số, cần gài cầu và phanh tay cơ.
Mẫu SUV địa hình Jeep Wrangler mới sử dụng động cơ I4 2.0L Turbo, cho công suất tối đa 270 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Đi cùng động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4 đặc trưng của Jeep. Phiên bản Rubicon được trang bị hệ thống khóa vi sai cầu trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử cùng chế độ Off-Road+, cho phép chinh phục hiệu quả các địa hình phức tạp như bùn lầy, đá hộc hoặc dốc trơn trượt.
Jeep Wrangler mới sở hữu góc tới 43,9 độ, góc thoát 37 độ và góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ, đi cùng khả năng lội nước 762 mm và khả năng kéo tải đến 2.268 kg.
Jeep Wrangler mới cũng được tích hợp nhiều công nghệ an toàn chủ động và trợ lái nâng cao, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng tự động điều chỉnh tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, cảnh báo người lái mất tập trung. Xe cũng có camera off-road TrailCam hỗ trợ di chuyển địa hình phức tạp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe ParkSense.
Jeep Wrangler mới tại Việt Nam gồm 3 phiên bản Sport, Sahara và Rubicon, sẽ được phân phối chính hãng bởi Thaco Auto. Giá bán 3 phiên bản Jeep Wrangler dự kiến được công bố chính thức vào ngày 30/5 tới đây.
