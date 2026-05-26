X300 và X125 - dấu ấn tinh hoa của Lambretta tại thị trường Việt Nam

Sau nhiều năm, Lambretta - thương hiệu scooter đến từ Italy - chính thức đánh dấu sự trở lại tại thị trường Việt Nam với dải sản phẩm thế hệ mới, nổi bật là bộ đôi X300 và X125.

Trong chiến lược toàn cầu của Lambretta, X-Series chính là "tương lai mới" của thương hiệu với những thiết kế được chấp bút bởi chính Chủ tịch Walter Scheffrahn và bộ phận R&D. Bên cạnh đó, cả X300 và X125 đều được lắp ráp tại Thái Lan theo quy chuẩn xuất khẩu EU, đi kèm quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhằm phục vụ cho nhiều thị trường khác nhau.

Với mức giá hợp lý, thiết kế đầy lôi cuốn cùng nhiều tính năng vượt trội, Lambretta chính là "làn gió mới" tại thị trường Việt Nam - nơi người dùng đang có ít sự lựa chọn trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Sự trở lại của một biểu tượng Italy

Ra đời từ năm 1947, Lambretta từng là biểu tượng của phong cách sống Italy và có giai đoạn rất phổ biến tại Việt Nam vào thập niên 60-70, gắn liền với văn hóa xe cổ và tầng lớp thị dân.

Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu bước tái xuất chính thức của thương hiệu với định hướng sản phẩm rõ ràng, bao gồm G-series giữ vai trò flagship mang đậm tinh thần cổ điển và X-series đại diện cho tương lai với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Trong bức tranh tổng thể đó, X300 không chỉ đơn thuần là một mẫu xe mới mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại nghiêm túc, lâu dài của Lambretta tại thị trường Việt Nam.

Lambretta X300 - mẫu scooter phân khối lớn mang thiết kế Italy hiện đại, đại diện cho tinh thần X-Series và định hướng phát triển mới của thương hiệu Lambretta.

Thay vì đi theo lối mòn maxi-scooter thiên về kích thước và sự đồ sộ, X300 chọn hướng tiếp cận khác biệt: Một chiếc scooter phân khối lớn mang phong cách touring đậm chất Italy, gọn gàng, thể thao và tập trung vào cảm giác lái.

Lambretta X300 được phát triển dựa trên nền tảng của X125, giữ trọn DNA thiết kế X-series nhưng được nâng cấp toàn diện về động cơ, sức mạnh và trải nghiệm vận hành. Thiết kế tổng thể mang xu hướng chữ Y với các đường nét góc cạnh, hiện đại và nam tính hơn, thể hiện rõ tinh thần của một chiếc scooter phân khối lớn đúng nghĩa.

Khung sườn hiện đại, công nghệ xứng tầm

Tương tự phiên bản X125, Lambretta X300 cũng được trang bị hệ thống treo tay đòn kép Double Arm Link phía trước, phanh đĩa trước và sau có kích thước lớn cùng ABS hai kênh của Bosch giúp tối ưu hoá khả năng kiểm soát và độ an toàn. Tổng thể trải nghiệm hướng tới cảm giác “fun to ride” - đúng tinh thần một chiếc scooter châu Âu thiên về cảm xúc lái.

Thiết kế với những đường nét góc cạnh, hiện đại và đậm chất thể thao, thể hiện rõ tinh thần của một mẫu scooter phân khối lớn phong cách.

Cụm đèn LED trước và sau được thiết kế với đồ họa đặc trưng của Lambretta, tạo khả năng nhận diện từ xa. Yên xe mang phong cách thể thao, kết hợp cùng logo và các chi tiết hoàn thiện cao cấp như đường chỉ may, ốp sơn và chi tiết kim loại, góp phần nâng tầm cảm giác cao cấp khi tiếp xúc trực tiếp với xe.

Đặc biệt, Lambretta X300 còn được trang bị hệ thống phun xăng điện tử Bosch, màn hình hiển thị dạng TFT, hỗ trợ kết nối Bluetooth, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Xe còn sở hữu smartkey, hệ thống chống dắt, cốp chứa đồ rộng, cổng sạc tiện lợi và hệ thống chiếu sáng full LED toàn xe.

Định vị khác biệt trong phân khúc scooter cao cấp

Lambretta X125 được định vị trong nhóm scooter cao cấp, tạo khác biệt bằng triết lý tập trung vào trải nghiệm lái, công nghệ và tiêu chuẩn châu Âu. Đặc biệt, phiên bản phân phối tại Việt Nam là bản EU-spec với đầy đủ trang bị, không bị cắt giảm, tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với nhiều mẫu xe 125 cc khác trong cùng phân khúc.

Khác với vẻ hoài cổ đặc trưng của G-series, X-series mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, hướng đến sự hiện đại, góc cạnh, mạnh mẽ và uy lực nhưng vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng của phong cách Italy. Lambretta X125 không chạy theo những cá tính quá đà mà tập trung vào sự tiện dụng, hài hòa và phù hợp với môi trường đô thị hiện đại, đúng với nhu cầu của nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe cao cấp để sử dụng hàng ngày.

Điểm nhấn lớn nhất trên Lambretta X125 là hệ thống treo tay đòn kép Double Arm Link, một trang bị rất hiếm gặp trong phân khúc 125 cc. Hệ thống này giúp giảm rung tay lái đáng kể, tăng độ ổn định khi phanh gấp hoặc vận hành ở tốc độ cao, mang lại cảm giác lái đầm chắc, tự tin và cải thiện độ bám đường khi vào cua. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh của Bosch theo tiêu chuẩn châu Âu, giúp kiểm soát phanh hiệu quả trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Hệ thống treo tay đòn kép Double Arm Link trên Lambretta X125 - trang bị hiếm trong phân khúc 125 cc, giúp tăng độ ổn định và cảm giác lái chắc chắn.

Hệ thống phun xăng điện tử Bosch giúp động cơ vận hành mượt mà, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Màn hình TFT tích hợp Bluetooth mang lại trải nghiệm công nghệ hiện đại với hiệu ứng animation khi khởi động, khả năng hiển thị thông tin trực quan và kết nối với điện thoại thông minh. Xe còn được trang bị smartkey kết hợp hệ thống chống dắt với năm cấp độ, giúp tăng tính bảo mật và mang lại sự tiện lợi khi gửi xe trong môi trường đô thị đông đúc. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn Full LED, vừa nâng cao tính thẩm mỹ vừa tăng khả năng chiếu sáng và độ nhận diện.

Màn hình TFT tích hợp Bluetooth cùng smartkey và hệ thống chiếu sáng Full LED trên Lambretta X125.

Lambretta X125 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải châu Âu Euro 5. Thương hiệu đã công bố lộ trình nâng cấp lên Euro 5+ vào năm 2026 - mức tiêu chuẩn mới dự kiến áp dụng tại Liên minh Châu Âu. Điều này khẳng định Lambretta phát triển sản phẩm theo chuẩn mực châu Âu và hướng đến chiến lược bền vững dài hạn, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu của các thị trường Đông Nam Á.

Đặc biệt, dù sở hữu nhiều trang bị cao cấp và công nghệ hiện đại, chi phí bảo dưỡng của Lambretta X125 vẫn duy trì chi phí vận hành và bảo dưỡng ở mức hợp lý so với nhiều mẫu scooter châu Âu cùng phân khúc. Vì thế, người dùng có thể yên tâm sử dụng một cách lâu dài.