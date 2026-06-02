Nhiều người chi tiền vệ sinh xe máy trước khi đổ xăng E10

Khách hàng sẵn sàng chi vài trăm nghìn đồng để vệ sinh cho xe trước khi đổ xăng E10. Một gói nâng cấp hệ thống điện cũng có sẵn nếu khách có nhu cầu.

Những ngày đầu tháng 6 cũng là giai đoạn thị trường xăng dầu Việt Nam bắt đầu đưa vào lưu hành xăng E10, gần như hoàn toàn vắng bóng xăng khoáng.

Tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khách hàng giờ chỉ có thể sử dụng xăng sinh học E10 RON 95 hoặc E5 RON 92. Những trụ bơm từng dán nhãn xăng khoáng RON 95 hay RON 97 cũng đã chuyển sang xăng sinh học.

Khi xăng E10 bắt đầu được đưa vào lưu hành, nhu cầu vệ sinh phương tiện trước khi đổ loại xăng sinh học này cũng có dấu hiệu tăng lên.

Vài trăm nghìn đồng một lần vệ sinh

Có mặt tại một tiệm sửa chữa, bảo dưỡng xe máy ở TP.HCM, phóng viên vào vai khách hàng đang có nhu cầu vệ sinh xe trước khi đổ xăng E10.

Tại đây, đại diện tiệm báo giá 350.000 đồng cho một lần vệ sinh kim phun, buồng đốt của chiếc Honda Vision đời 2015.

"Thời gian thực hiện mỗi xe tầm khoảng 2-3 giờ. Chi phí là 350.000 đồng/lần vệ sinh và kiểm tra. Nếu quá trình kiểm tra có phát hiện hư hỏng gì, tiệm sẽ báo phí thay thế, sửa chữa sau", đại diện tiệm sửa xe cho biết.

Qua trao đổi, được biết trong những ngày gần đây tiệm sửa xe này đã tiếp nhận nhiều khách hàng mang xe máy đến với mục đích tương tự.

"Nhiều khách hàng đến tiệm và hỏi có cần phải làm gì với xe để sử dụng xăng E10 không. Chúng tôi trước tiên tư vấn dịch vụ vệ sinh kim phun, buồng đốt, hoặc một gói bảo dưỡng tổng quát trị giá 550.000 đồng", cơ sở này cho biết.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, nhiều tiệm sửa xe khác tại TP.HCM cũng ghi nhận lượng khách hàng khá đông. Không ít trong số này là những người sử dụng các dòng xe máy đã mua trước năm 2020, bày tỏ sự quan tâm về mức độ tương thích của xe với xăng sinh học E10.

Có thể phải chi tiền triệu để nâng cấp hệ thống?

Qua trao đổi, một tiệm sửa xe tại TP.HCM cũng báo mức giá 1,2 triệu đồng cho dịch vụ remap ECU, nhằm giúp xe hoạt động ổn định hơn với xăng sinh học E10. Thời gian thực hiện khoảng nửa ngày cho mỗi xe.

Đại diện cơ sở này giải thích hệ thống ECU của phần lớn xe máy xăng tại Việt Nam được lập trình tối ưu cho việc sử dụng xăng khoáng. Do vậy nếu không có bước remap, hệ thống của xe không hoạt động tối ưu với xăng sinh học E10 do khác biệt về tỷ lệ hòa khí.

Cơ sở này cho biết xe sử dụng xăng E10 nếu không remap ECU sẽ xảy ra hiện tượng hụt ga, giật cục khi tăng tốc.

Cần lưu ý rằng đây chỉ là tư vấn từ tiệm sửa xe bên ngoài, không phải là khuyến cáo chính thức từ các hãng xe máy tại Việt Nam.

Trên thực tế, ECU trên phần lớn xe máy đời mới tại Việt Nam có khả năng tự điều chỉnh ở mức độ nhất định, cho phép hệ thống đáp ứng tốt khi chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng E10 mà không cần bước remap. Thao tác remap ECU chỉ cần thiết trên các xe đời cũ hoặc sử dụng hệ thống phun xăng điện tử đơn giản.

Trước đó, Honda Việt Nam khẳng định các dòng xe máy của thương hiệu này hoạt động tốt với xăng có trị số Octan không thấp hơn 91, và tỷ lệ ethanol phối trộn không cao hơn 10%. Điều này đồng nghĩa xe máy của Honda tương thích xăng E5 RON 92 hay E10 RON 95, có thể hoạt động bình thường mà không lo ảnh hưởng đến động cơ hay hệ thống nhiên liệu

Yamaha Việt Nam cho biết toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng sinh học E10.

Với các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí, hãng cho biết số xe được sản xuất từ năm 2017 đến nay tương thích với xăng E10 RON 95. Riêng các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017, hãng xe Nhật Bản khuyến nghị người dùng sử dụng xăng E5 RON 92.

Suzuki Việt Nam liệt kê chi tiết các dòng xe tương thích xăng E10, bao gồm cả mẫu xe máy có tuổi đời gần 20 năm như Xbike hay Axelo.

Những mẫu xe khác được Suzuki sản xuất, nhập khẩu trong giai đoạn 2011 trở về sau cũng tương thích loại xăng này, bao gồm Hayate SS FI, Hayabusa (GSX 1300), Gladius (SFV 650), Viva FI 115, Raider 150 (bộ chế hòa khí), Impulse, Address, Raider/Satria FI 150, GSX 150 (gồm các phiên bản S, R và Bandit), GSX S 1000, V-Strom 1000/1050, Intruder, Gixxer 250, Burgman và V-Strom 250.

Đối với những dòng xe Suzuki không thuộc danh sách trên, khách hàng được khuyến nghị tham khảo “Hướng dẫn đổ xăng” trong sách hướng dẫn để nắm rõ loại nhiên liệu phù hợp.