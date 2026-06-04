SUV tầm giá một tỷ đồng giảm sâu 'đón đầu' Kia Sportage mới

Trước khi mẫu SUV cỡ C Kia Sportage có phiên bản nâng cấp tại Việt Nam, các đối thủ cùng phân khúc đã có nhiều ưu đãi để chờ đón.

Kia vừa hé lộ thông tin mở bán mẫu SUV mới và nhiều khả năng đó sẽ là chiếc Sportage. Thông tin này thu hút lượng lớn người quan tâm bởi đã khá lâu, Kia Sportage chưa trải qua đợt nâng cấp nào.

Trong cùng lúc đó, các thương hiệu cũng triển khai ưu đãi cho các mẫu SUV tầm giá một tỷ đồng, sẵn sàng "đón đầu" đại diện thế hệ mới sắp xuất hiện.

Mitsubishi Destinator giảm đến 60 triệu

Mitsubishi vừa công bố chương trình khuyến mại mới trong tháng 6. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ C Destinator cũng được áp dụng ưu đãi trong lần này, với giá trị cao nhất đến 60 triệu đồng.

Cụ thể, Mitsubishi Destinator bản Premium được giảm 35 triệu theo gói ưu đãi tài chính, tặng kèm một gói film cách nhiệt và bảo hiểm vật chất, tương đương 25 triệu đồng. Phiên bản Ultimate được giảm 35 triệu và tặng kèm gói film cách nhiệt, nâng tổng giá trị khuyến mại lên 50 triệu đồng.

Như vậy, sau khi áp dụng khuyến mại, giá của Destinator Premium được giảm còn 720 triệu, trong khi bản Ultimate có giá bán sau ưu đãi khoảng 805 triệu đồng.

Tổng giá trị ưu đãi của Mitsubishi Destinator khoảng 60 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Bên cạnh ưu đãi giá, chủ xe Destinator còn được trợ giá các dịch vụ bảo dưỡng. Chương trình không chỉ áp dụng với xe Destinator mà còn dành cho mọi chủ xe Mitsubishi.

Cụ thể, toàn bộ chủ xe Mitsubishi khi có nhu cầu bảo dưỡng, thay mới lọc gió điều hòa, gạt mưa, dung dịch vệ sinh dàn lạnh được giảm 30% chi phí. Mức giảm 10% áp dụng với gói thay dầu và lọc dầu động cơ, tăng lên thành 15% cho dịch vụ bảo dưỡng, thay mới má phanh, lốp hay ắc quy.

Mazda thêm bản giá rẻ cho CX-5

Câu chuyện Mazda bổ sung tùy chọn giá thấp cho mẫu SUV cỡ C ăn khách của mình không mới. Từ tháng 4, đại diện này đã được thêm phiên bản base với giá chưa đến 700 triệu đồng.

So với bản Tùy chọn, CX-5 Deluxe mới được lược bỏ loạt trang bị như phim cách nhiệt, áp suất lốp, baga mui, túi cứu hộ và chi tiết ốp trang trí ống xả trên cản sau.

Tại đại lý, Mazda CX-5 cũng đang được hưởng ưu đãi dao động 5-15 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy không phải chương trình diễn ra ở toàn bộ cửa hàng, gói khuyến mại này giúp người mua CX-5 có cơ hội tiếp cận chiếc SUV cỡ C với giá bán thân thiện hơn, từ dưới 680 triệu đồng.

Hyundai Tucson giảm đến 68 triệu

TC Group cũng vừa thông báo chương trình khuyến mại mới dành cho dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam.

Hyundai Tucson được giảm đến 68 triệu đồng trong tháng 6. Ảnh: TC Group.

Trong đó, chiếc SUV cỡ C được hưởng ưu đãi giá đến 68 triệu đồng. Mức giảm giá này bao gồm khuyến mại tiền mặt tại đại lý và gói ưu đãi riêng dành cho khách hàng có thẻ hội viên hạng bạch kim.

Tính đến hết tháng 4, Hyundai Tucson tích lũy được doanh số 3.145 xe. Đây cũng là đại diện bán chạy thứ nhì của Hyundai tại Việt Nam, gánh vác doanh số cho thương hiệu bên cạnh đàn em Creta.

BYD Sealion 6 được giảm phí trước bạ

Trong tháng 6, toàn bộ dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam đều được áp dụng ưu đãi. Mẫu SUV cỡ C với hệ truyền động PHEV cũng nằm trong danh sách hưởng khuyến mại.

Hai phiên bản của Sealion 6 được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương khoảng 41,9 triệu đồng. Ngoài chương trình giảm giá phí trước bạ, khách hàng mua Sealion 6 bản premium được tặng thêm app BYD hoặc bộ sạc treo tường, bộ thảm sàn, thiết bị sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện.

Phiên bản Dynamic được tặng thêm camera hành trình, thẻ nhớ 8 GB và một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị quà tặng lên đến khoảng 44 triệu đồng.

BYD Sealion 6 được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Ảnh: Phong Vân.

Việc chấp nhận hạ giá sàn xuống dưới mức 680 triệu đồng của Mazda CX-5, tung đòn bẩy tài chính 60 triệu đồng của tân binh Mitsubishi Destinator hay chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ BYD Sealion 6 cho thấy các hãng xe đều ý thức được sức nóng của cuộc đua giành thị phần trong giai đoạn thấp điểm.

Sự kích cầu này không chỉ giúp dọn đường cho các dòng xe hiện hữu tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, mà còn mang lại lợi thế rất lớn cho người tiêu dùng trong nước khi có thể tiếp cận phân khúc SUV đô thị với chi phí tiết kiệm hơn.