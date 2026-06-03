Chevrolet Corvette C8 'nát bét' sau tai nạn, tài xế sống sót kỳ diệu

Một chiếc Chevrolet Corvette C8 biến dạng hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng tại California (Mỹ), người lái may mắn sống sót.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại hạt Fresno, bang California (Mỹ), đã khiến một chiếc Chevrolet Corvette C8 gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là người cầm lái vẫn sống sót dù bị thương nặng.

Lực lượng Tuần tra Đường cao tốc California (CHP) đã giải cứu thành công tài xế của một chiếc Corvette C8, khi chiếc xe thể thao hiệu năng cao này biến dạng hoàn toàn sau một tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin được Văn phòng Fresno của Lực lượng Tuần tra Đường cao tốc California (CHP) đăng tải trên mạng xã hội, tài xế đã mất kiểm soát chiếc xe khi đang ôm cua trên đoạn đường này.

Sau khi mất lái, chiếc Chevrolet Corvette lao khỏi mặt đường, tiếp tục trượt đi hàng chục mét trước khi nhiều lần lật nhào và cuối cùng dừng lại trên một cánh đồng đất trống bên đường.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc Corvette C8 bị hư hỏng toàn bộ sau cú va chạm. Thậm chí, cột A phía người lái bị ép sâu vào bên trong, vốn đã chống đỡ lực tác động khủng khiếp cho nạn nhân.

Những hình ảnh hiện trường do CHP công bố cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của vụ tai nạn. Hầu như mọi vị trí thân vỏ trên chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Cả 2 bánh sau đã văng khỏi xe sau cú va chạm.

Phần thân bên phía người lái bị biến dạng nghiêm trọng đến mức gần như không thể nhận ra từ khu vực khoang hành khách trở về phía sau. Kính chắn gió bên phía người lái cũng bị ép cong mạnh vào trong cabin, cho thấy lực tác động cực lớn mà chiếc xe phải hứng chịu.

Thiết kế khung gầm và khoang lái an toàn của xe đã cứu sống người lái sau cú va chạm nghiêm trọng. Tại Mỹ, Corvette C8 có giá khởi điểm từ 72.495 USD cho biến thể coupe, và lên đến 79.495 USD cho biến thể mui trần.

Dù chiếc xe bị phá hủy gần như hoàn toàn, CHP cho biết tài xế vẫn sống sót và chỉ bị thương nặng. Với tình trạng của chiếc Corvette sau tai nạn, đây được xem như là một phép màu. Chevrolet Corvette C8 ra mắt lần đầu vào năm 2019, vốn là thế hệ thứ 8 của mẫu xe thể thao đầu bảng của GM. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 6.2L mạnh 497 mã lực. Tại Mỹ, xe có giá khởi điểm từ 72.495 USD cho biến thể coupe, và lên đến 79.495 USD cho biến thể mui trần.