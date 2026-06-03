CEO Lotus cho rằng mọi xe thể thao trên 1,8 tấn là 'tầm thường'

Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe Lotus, ông Feng Qingfeng, vừa trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc sau phát ngôn về tiêu chuẩn khối lượng xe thể thao.

Ảnh: Mandian Zixun.

Tại một sự kiện truyền thông, ông Feng Qingfeng khẳng định Lotus đang thiết lập một cột mốc chuẩn mực mới cho trọng lượng xe thể thao là phải dưới 1,8 tấn.

Đáng chú ý, vị thuyền trưởng của hãng xe thể thao Anh (hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Geely) nhấn mạnh bất kỳ mẫu xe thể thao nào vượt quá ngưỡng trọng lượng này đều chỉ là những sản phẩm tầm thường, thậm chí ví chúng như "xe đi chợ".

"Trong kỷ nguyên điện hóa, công suất mã lực là thứ rất dễ dàng đạt được, nhưng điều đó lại dẫn đến khả năng phản hồi sai lệch của hệ thống lái", ông Feng Qingfeng đã chia sẻ.

Ông bổ sung thêm rằng các thông số công suất cực đại lớn là vô giá trị nếu không đi kèm khả năng kiểm soát tốt, và ngay cả một chiếc xe có sức mạnh lên tới 2.000 mã lực nhưng nặng trên 1,8 tấn thì vẫn bị coi là tầm thường.

Ngay sau khi phát ngôn này được lan truyền, cộng đồng người yêu xe đã nhanh chóng chỉ ra sự mâu thuẫn lớn khi dải sản phẩm thuần điện (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV) hiện tại của Lotus đều có trọng lượng vượt xa ngưỡng 1,8 tấn mà vị CEO này đặt ra.

Chiếc Envijia nặng hơn 1,8 tấn của Lotus. Ảnh: Top Gear.

Ngoại trừ mẫu xe thuần đốt trong Lotus Emira duy trì được mức trọng lượng lý tưởng 1.460 kg, tất cả các tân binh chạy điện đình đám khác của hãng đều rơi vào nhóm "tầm thường" theo đúng định nghĩa của chính CEO mình. Ví dụ, chiếc Lotus Evijia nặng hơn 1,8 tấn, trong khi Eletre tùy phiên bản với cân nặng dao động khoảng 2,6-2,62 tấn.

Theo tờ CarnewsChina và truyền thông Trung Quốc, tuyên bố của CEO Lotus dường như là động thái "dọn đường dư luận" cho siêu xe thể thao trang bị động cơ V8 Hybrid (HEV) công suất hơn 1.000 mã lực dự kiến ra mắt vào năm 2028. Đây là dự án đánh dấu bước quay đầu chiến lược của Lotus khi quyết định từ bỏ mục tiêu thuần điện hoàn toàn vào năm 2028 để quay lại tối ưu hóa trọng lượng bằng cấu hình lai điện truyền thống.