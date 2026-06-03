Cận cảnh Italjet Dragster 700 Twin - môtô dáng xe tay ga giá 428 triệu

Đơn vị kinh doanh cho biết trong năm 2026, chỉ 25 chiếc Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition được mang về Việt Nam, dành cho các khách hàng đã đăng ký trước. Mẫu môtô phân khối lớn có giá 428 triệu đồng, được xem là lựa chọn thú vị dành cho những người yêu thích kiểu dáng maxi-scooter nhưng muốn trải nghiệm cảm giác lái thuần cơ khí hơn.