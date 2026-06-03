Cận cảnh Italjet Dragster 700 Twin - môtô dáng xe tay ga giá 428 triệu

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Một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM vừa chính thức giới thiệu Italjet Dragster 700 Twin Edition Performance. Mẫu môtô phân khối lớn của thương hiệu Italy gây chú ý khi sở hữu kiểu dáng đặc trưng của dòng maxi-scooter dù không phải là xe tay ga.
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Itajet Dragster 700 Twin tiếp tục thừa hưởng thiết kế quen thuộc trên các dòng xe của thương hiệu Italy với thân xe cơ bắp, bộ khung sườn ống thép sơn đỏ lộ thiên đậm chất cơ khí. Chiều dài trục cơ sở lớn, đầu xe bệ vệ mang lại cảm giác tương tự các mẫu maxi-scooter.
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Nhìn từ chính diện, Italjet Dragster 700 gây ấn tượng nhờ các đường nét cắt xẻ mạnh trên yếm trước, cụm đèn bố trí phù hợp với ngôn ngữ thiết kế chung. Yếm xe có các chi tiết khí động học. Điểm nhấn của mẫu môtô Italy còn là camera hành trình tích hợp sẵn.
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Bánh trước của xe dùng mâm hợp kim 15 inch, treo trước dạng phuộc USD cùng phanh đĩa kép, cùm phanh Brembo.
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Mâm sau hợp kim kích thước 15 inch, phuộc lò xo đôi có thể điều chỉnh. Phanh đĩa cũng là trang bị xuất hiện cho bánh sau, có ABS tương tự bánh trước.
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Đuôi xe gọn gàng, có camera hành trình tích hợp. Ống xả đôi Akrapovic đặt cao là trang bị tiêu chuẩn của Italjet Dragster 700.
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Yên xe đôi bọc da với chỉ khâu màu đỏ. Phần sau nhô cao và có diện tích khá nhỏ. Vị trí dành cho người cầm lái có diện tích ngồi thoải mái hơn.
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Cận cảnh ghi đông thể thao của Italjet Dragster 700 Twin với tay côn và tay phanh có thể điều chỉnh. Đèn xi-nhan tích hợp vào bảo vệ tay lái.
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Cụm màn hình LCD màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối bluetooth, cho phép người dùng giám sát áp suất lốp, hỗ trợ dẫn đường qua ứng dụng điều hướng.
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"Trái tim" của Italjet Dragster 700 Twin là khối động cơ xy-lanh đôi song song dung tích 689 cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 68 mã lực, mô-men xoắn cực đại gần 70 Nm. Xe sử dụng hộp số côn tay 6 cấp, sức mạnh truyền đến bánh sau bằng xích tải.
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Đơn vị kinh doanh cho biết trong năm 2026, chỉ 25 chiếc Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition được mang về Việt Nam, dành cho các khách hàng đã đăng ký trước. Mẫu môtô phân khối lớn có giá 428 triệu đồng, được xem là lựa chọn thú vị dành cho những người yêu thích kiểu dáng maxi-scooter nhưng muốn trải nghiệm cảm giác lái thuần cơ khí hơn.
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