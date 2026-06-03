CATL vừa đưa vào hoạt động trung tâm thử nghiệm lưu trữ năng lượng trị giá 443 triệu USD tại Trung Quốc, được giới thiệu có quy mô lớn nhất thế giới.

Gã khổng lồ pin xe điện Trung Quốc CATL vừa chính thức đưa vào hoạt động một cơ sở thử nghiệm hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Dự án có tổng vốn đầu tư 3 tỷ NDT (khoảng 443 triệu USD ), được giới thiệu là trung tâm thử nghiệm lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới hiện nay.

CATL khai trương trung tâm thử nghiệm lưu trữ năng lượng ESVL

Cơ sở mới có diện tích khoảng 10 hecta, được xây dựng bởi Viện Nghiên cứu Xác thực Lưu trữ Năng lượng Hạ Môn (ESVL), đơn vị trực thuộc CATL. Mục tiêu của dự án là nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của các hệ thống lưu trữ năng lượng thông qua việc thử nghiệm trong những điều kiện vận hành khắc nghiệt hơn thực tế.

Viện Nghiên cứu Xác thực Lưu trữ Năng lượng Hạ Môn (ESVL), đơn vị trực thuộc CATL, vừa chính thức đưa vào khai thác trung tâm thử nghiệm lưu trữ năng lượng tại Trung Quốc.

Hệ thống lưu trữ năng lượng ngày càng được sử dụng rộng rãi làm nguồn điện dự phòng cho các nhà máy, đồng thời lưu trữ điện năng tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió. Nhu cầu đối với lĩnh vực này cũng đang gia tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo CATL, trung tâm thử nghiệm mới được trang bị các phòng thí nghiệm có khả năng tái tạo điều kiện vận hành của lưới điện ngoài thực địa, đồng thời mô phỏng nhiều tình huống bất thường ở điện áp cao như sét đánh hoặc hiện tượng đoản mạch pin.

Trung tâm thử nghiệm mới được trang bị các phòng thí nghiệm có khả năng tái tạo điều kiện vận hành của lưới điện ngoài thực địa, đồng thời mô phỏng nhiều tình huống bất thường.

Ngoài ra, một số khu vực của cơ sở có thể tái tạo áp suất khí quyển tương đương độ cao 7.200 m so với mực nước biển, mức nhiệt từ -50°C đến 100°C cùng độ ẩm dao động từ 20% đến 99%. CATL cho biết các bài thử nghiệm này cho phép đánh giá tuổi thọ của pin bằng cách kiểm tra hiệu suất hoạt động dưới điện áp cao sau khi thiết bị đã trải qua những điều kiện môi trường cực kỳ khắc nghiệt.

Nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu tăng dần

Theo công ty nghiên cứu thị trường Shanghai Metals Market, lượng pin lưu trữ năng lượng được xuất xưởng trên toàn cầu trong quý I/2026 đạt 100 GWh, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 80% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực này.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Shanghai Metals Market, lượng pin lưu trữ năng lượng được xuất xưởng trên toàn cầu trong quý I/2026 đạt 100 GWh, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ông Wu Kai, nhà khoa học trưởng của CATL, cho rằng ngành công nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức chung. Ông cho biết khoảng 20% các trạm lưu trữ năng lượng trên thế giới hiện không vận hành đúng như kỳ vọng, cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc nâng cao tiêu chuẩn kiểm định và xác thực hiệu suất sản phẩm.

CATL cũng cho biết cơ sở thử nghiệm mới sẽ không chỉ phục vụ các dự án nội bộ mà còn mở cửa cho những nhà sản xuất pin khác. ESVL sẽ hoạt động như một tổ chức bên thứ 3 độc lập, thực hiện thu thập, xác minh và đánh giá dữ liệu thử nghiệm nhằm thúc đẩy tính minh bạch và độ tin cậy của toàn ngành lưu trữ năng lượng.

Lưu trữ năng lượng dần trở thành một ngành công nghiệp quan trọng khi nhu cầu xe điện yếu dần. Các nhà sản xuất xe cũng tận dụng công nghệ và chi phí nghiên cứu pin EV nhằm tạo ra các khu phức hợp dự trữ năng lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Đứng trước nhu cầu EV đang yếu dần, các nhà sản xuất pin và xe điện đang tìm hướng chuyển đổi năng lực sản xuất và công nghệ dư thừa nhằm tận dụng chi phí nghiên cứu và phát triển. Tesla đã nhìn trước nhu cầu lưu trữ năng lượng bằng việc thành lập Tesla Energy vào năm 2015. Mới đây, Ford cũng bước vào lĩnh vực này với Ford Energy. Ngay lập tức, thị trường phản hồi tích cực khiến cổ phiếu của hãng xe này tăng mạnh 28%.