Thêm xe Hyundai 'mượn' thiết kế góc cạnh của Santa Fe

Thế hệ mới của Hyundai i20 sở hữu phần nóc xe mang nhiều nét tương đồng đàn anh Santa Fe.

Theo Carscoops, thế hệ tiếp theo của Hyundai i20 đang được hãng xe Hàn Quốc cho phát triển, dường như vay mượn thiết kế góc cạnh của đàn anh Santa Fe nhưng vẫn nhắm đến duy trì sức hút của một mẫu xe nhỏ gọn.

Nhóm nhiếp ảnh gia của Carscoops phát hiện một nguyên mẫu thử nghiệm được che đậy kỹ lưỡng của Hyundai i20 mới tại châu Âu.

Thay đổi rõ ràng nhất có lẽ nằm ở phần kính chắn gió, trần xe, các trụ A và cửa sổ bên, nay tạo thành điểm giao có phần "góc cạnh" trên nóc xe, tương tự thiết kế ở Hyundai Santa Fe hay dòng xe cỡ nhỏ Hyundai Inster/Casper.

Trần xe vát chéo tiếp tục được cho kéo dài, thuôn gọn về phía đuôi xe. Nguyên mẫu Hyundai i20 tại châu Âu cũng để lộ phần vòm bánh xe phía trước hơi loe rộng.

Thiết kế phần đầu xe vẫn còn là một ẩn số do lớp ngụy trang dày, che đi hầu hết chi tiết quan trọng. Tuy nhiên trên một nguyên mẫu chạy thử hồi năm ngoái, Carscoops cho biết đã nhận ra lưới tản nhiệt lớn màu đen, cùng dải LED kéo dài. Xe cũng có đèn LED định vị bắt mắt, cụm đèn pha hoàn toàn mới.

Khu vực đuôi xe cũng được che phủ gần như toàn bộ. Tuy nhiên loạt ảnh ghi được vẫn cho thấy một phần cụm đèn hậu, vốn có sự khác biệt đáng kể so với trang bị hiện có trên Hyundai i20 đang lưu hành. Một thanh kéo xuất hiện ở đuôi xe, nhiều khả năng chỉ mang tính thử nghiệm bởi Hyundai i20 không phải là mẫu xe tối ưu cho hoạt động kéo hàng.

Khoang lái của Hyundai i20 thế hệ mới vẫn còn là một bí ẩn. Hyundai có thể duy trì bố cục truyền thống tương tự i20 hiện tại, hoặc chuyển sang thiết kế cabin thế hệ mới nhất - bao gồm màn hình thông tin giải trí Pleos Connect.

Hyundai i20 thế hệ mới sẽ duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong, bên cạnh khả năng lần đầu tiên được giới thiệu các phiên bản điện hóa.

Chuyên trang Carscoops nhận định nếu điện hóa, Hyundai i20 khó lòng được phát triển trên kiến trúc E-GMP tương tự Hyundai Ioniq. Khả năng cao hơn i20 điện sẽ được xây dựng trên kiến trúc điện 400 V, cùng tốc độ sạc chậm để có thể đạt đến mức giá hấp dẫn cho khách hàng phổ thông.

Với phiên bản hiệu năng cao Hyundai i20 N, thiết lập động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh dung tích 1.6L quen thuộc dự kiến được duy trì, nhưng sẽ có thêm motor điện và gói pin nhỏ, giúp tăng công suất và giảm phát thải. Dù vậy, việc hybrid hóa i20 N cũng đồng nghĩa tùy chọn số sàn 6 cấp sẽ bị loại bỏ.