Hyundai gia hạn bảo hành cho phụ tùng xe điện, khách hàng vẫn lo lắng

Hyundai gia hạn bảo hành bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU) lên 15 năm nhằm trấn an người dùng xe điện, nhưng những nghi ngại về phạm vi áp dụng và độ bền thực sự của linh kiện này vẫn chưa được giải đáp.

Hyundai vừa mang đến một tin tích cực cho cộng đồng người dùng xe điện khi quyết định gia hạn bảo hành đối với bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU), linh kiện bị cho là có tỷ lệ lỗi lên tới 10%. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa đủ để xoa dịu những lo ngại từ phía khách hàng.

Bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU) của Hyundai dễ hỏng

ICCU không phải là một chi tiết nhỏ nhặt như camera lùi hay cần gạt mưa, mà là bộ phận đóng vai trò sống còn trong hệ thống vận hành của xe điện. Nó quản lý quá trình sạc và duy trì hoạt động của bình điện 12V, chức năng tương đương với máy phát điện trên xe động cơ đốt trong. Khi ICCU gặp sự cố, xe có thể mất nguồn, không sạc được hoặc thậm chí không thể khởi động.

Bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU) đóng vai trò sống còn trong hệ thống vận hành của xe điện. Nó quản lý quá trình sạc và duy trì hoạt động của bình điện 12V. Tuy nhiên, tỷ lệ hư hỏng phụ tùng này của Hyundai lên đến 10%.

Trước áp lực từ thị trường, Hyundai đã quyết định nâng thời hạn bảo hành ICCU lên 15 năm hoặc 290.000 km tùy điều kiện nào đến trước, áp dụng cho một số mẫu xe điện nhất định. Đây là bước tiến đáng kể so với chính sách trước đó chỉ dừng ở mức 10 năm hoặc 160.000 km.

Động thái này được triển khai trước tiên tại châu Âu, sau đó mở rộng sang Mỹ. Theo thông báo từ Hyundai Motor America, các chủ xe tại Mỹ có thể kiểm tra tình trạng xe thông qua công cụ tra cứu VIN và liên hệ đại lý nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như đèn cảnh báo, lỗi sạc hoặc giảm công suất.

Khách hàng xe điện Hyundai lo lắng

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải ai cũng tra cứu được thông tin rõ ràng. Nhiều người dùng cho biết họ đã nhập số VIN của các mẫu xe như Ioniq 5 đời 2022, 2023, thậm chí cả xe 2025 vừa gặp lỗi ICCU, nhưng hệ thống lại không hiển thị bất kỳ chương trình bảo hành hay triệu hồi nào liên quan. Điều này khiến không ít khách hàng bối rối, không biết xe của mình có thuộc diện được hỗ trợ hay không.

Nhiều trường hợp hư hỏng ICCU trên các mẫu xe điện Hyundai được người dùng chia sẻ trên diễn đàn và mạng xã hội, với các dấu hiệu như xe không khởi động được, xuất hiện đèn cảnh báo trên bảng taplo, không thể sạc hoặc công suất giảm...

Bên cạnh đó, vẫn chưa có thông tin chính thức từ 2 thương hiệu cùng tập đoàn là Kia và Genesis về việc có áp dụng chính sách tương tự hay không. Dù khả năng cao các hãng này sẽ sớm có động thái tương ứng, sự im lặng hiện tại vẫn khiến người dùng thêm phần bất an.

Một câu hỏi lớn khác cũng đang được đặt ra: liệu Hyundai đã thực sự khắc phục triệt để lỗi ICCU hay chưa, hay các linh kiện thay thế cũng có nguy cơ gặp vấn đề trong tương lai? Đây cũng chính là trọng tâm của một vụ kiện mới mà hãng xe Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Nhiều khách hàng đặt nghi vấn về chất lượng sản phẩm của Hyundai nói chung và bộ điều khiển sạc tích hợp nói riêng, thành phần đóng vai trò then chốt trong quá trình vận hành và có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu gặp sự cố đột ngột.

Dù chính sách bảo hành mở rộng mang lại phần nào sự yên tâm, nhưng với nhiều chủ xe, niềm tin chỉ có thể được khôi phục khi Hyundai chứng minh được rằng vấn đề ICCU đã được giải quyết tận gốc. Hyundai Ioniq 5 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Exclusive và Prestige, cùng mức giá lần lượt là 1,3 tỷ và 1,45 tỷ đồng .