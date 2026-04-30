Xe Hàn vẫn là 'mồi ngon' cho tội phạm trộm xe ở Mỹ

Một mẫu xe Hàn tiếp tục dẫn đầu danh sách bị trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm ngoái, tuy nhiên tỷ lệ xe Hyundai và Kia trong các vụ trộm xe đã giảm năm thứ ba liên tiếp.

Chuyên trang Carscoops dẫn nguồn tin từ cơ quan Tội phạm Bảo hiểm quốc gia (NCIB) cho thấy các chủ xe tại Mỹ đã báo cáo tổng cộng 659.880 vụ mất trộm xe trong năm 2025, giảm 23% so với năm trước.

Những kẻ trộm chủ yếu nhắm vào vài thương hiệu và mẫu xe nhất định, với tần suất trung bình cứ 48 giây lại xảy ra một vụ mất trộm ôtô.

Mẫu xe "đen đủi" nhất tại Mỹ trong năm 2025 là Hyundai Elantra với 21.732 vụ trộm được báo cáo. Honda Accord đứng thứ hai với 17.797 vụ, tiếp theo là Hyundai Sonata với 17.687 vụ trộm xe.

Theo NCIB, số vụ trộm xe Hyundai và Kia đã giảm ở năm thứ ba liên tiếp, sau khi nhóm xe Hàn Quốc thường xuyên trở thành mục tiêu của những kẻ trộm do dễ bị lấy cắp.

Năm ngoái, ôtô các thương hiệu Kia và Hyundai xuất hiện trong 14% tổng vụ trộm xe tại Mỹ, giảm mạnh từ mức 23% ghi nhận hồi năm 2023.

Mẫu xe Số vụ trộm tại Mỹ trong năm 2024 Hyundai Elantra 21.732 Honda Accord 17.797 Hyundai Sonata 17.687 Chevrolet Silverado 16.764 Honda Civic 12.725 Kia Optima 11.521 Ford F-150 10.102 Toyota Camry 9.833 Honda CR-V 9.809 Nissan Altima 8.445

Khá nhiều cái tên trong danh sách bị trộm nhiều nhất cũng góp mặt trong danh sách ôtô được khách Mỹ chọn mua nhiều nhất.

Ford F-150 và Chevrolet Silverado là những ví dụ điển hình, với lần lượt 10.102 vụ và 16.764 vụ trộm được báo cáo ở năm vừa rồi.