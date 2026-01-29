Tội phạm quốc tế đến Australia để trộm xe Toyota

Toyota "đóng góp" đến 4 trên 5 mẫu xe bị trộm nhiều nhất Australia. Thậm chí, cảnh sát nước này đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm quốc tế nhập cảnh vào Australia chỉ để trộm xe.

Theo Carscoops, ôtô của Toyota không những được lòng khách hàng mà còn đặc biệt bị “nhòm ngó” bởi tội phạm trộm xe.

Tại Australia, Toyota tuyên bố các nhóm tội phạm có tổ chức đang “nhập khẩu” công nghệ trộm cắp tinh vi và đắt tiền vào quốc gia châu Đại Dương, dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng xe bị đánh cắp.

Toyota không nêu chi tiết các phương pháp cụ thể đang được tội phạm sử dụng, nhưng cho biết đã hợp tác với cảnh sát Victoria và Queensland để xác định các thiết bị này, cũng như phát triển các biện pháp đối phó nhằm hạn chế hiệu quả của chúng.

Toyota Australia cũng cho biết kiên quyết ủng hộ lệnh cấm các thiết bị được sử dụng cho các hoạt động tội phạm cũng như việc điều chỉnh các thiết bị chuyên dùng vốn hợp pháp cho thợ khóa, thợ sửa xe nhằm phục vụ mục đích xấu.

Một báo cáo gần đây tiết lộ riêng Toyota có đến 4 mẫu xe nằm trong danh sách 5 xe bị đánh cắp nhiều nhất ở Victoria (Australia) giai đoạn 9 tháng đầu năm 2025. Holden Commodore đứng đầu danh sách này, xếp sau lần lượt là Corolla, Hilux, Land Cruiser và RAV4 của Toyota.

Để giải quyết vấn nạn trộm cắp, Toyota đã tăng cường hệ thống an toàn trên một số mẫu xe, bao gồm Toyota Hilix, Toyota Land Cruiser 300 và Toyota Land Cruiser Prado. Hãng cũng đang nghiên cứu các phụ kiện liên quan nhằm tăng khả năng bảo vệ xe, bao gồm bổ sung thêm hệ thống khóa động cơ.

Theo Drive, một vài đại lý Toyota ở Australia đã chính thức giới thiệu khóa vô lăng. Về cơ bản, thiết bị này khá giống sản phẩm của thương hiệu The Club, hiện được Toyota mở bán tại xứ sở chuột túi với giá 200 AUD (khoảng 140 USD ).

Hồi đầu tháng, lực lượng hành pháp ở Brisbane (Queensland, Australia) đã thành công triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế chuyên đánh cắp ôtô thương hiệu Toyota.

Cảnh sát Queensland cho hay một nhóm người nước ngoài đã bay đến thành phố Brisbane vào tháng 10/2025 với ý định đánh cắp Toyota Land Cruiser.

Khoảng 60 xe đã bị nhóm này trộm thành công trong giai đoạn từ ngày 20/10 đến ngày 1/12. Sau khi bị đánh cắp, những chiếc Toyota Land Cruiser được cho là đã nằm trong container vận chuyển, chuẩn bị vận chuyển sang tiêu thụ tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Vào ngày 2/12/2025, hai chiếc Toyota Land Cruiser bị đánh cắp đã được phát hiện khi đang trên đường vào bãi tháo dỡ xe. Lực lượng chức năng nhanh chóng ập vào kiểm tra và phát hiện 2 chiếc SUV được giấu trong một container vận chuyển, nằm sau lớp “ngụy trang” là các phụ tùng đã tháo rời.

Một tuần sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 2 container vận chuyển tại cảng Brisbane, bên trong chứa 4 chiếc xe. Tiếp theo, thêm 4 container khác cũng được cảnh sát phát hiện tại Melbourne.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Xray Lox do cảnh sát Australia triển khai, tổng cộng 7 người đã bị truy tố với tổng cộng hơn 300 cáo buộc hình sự. Trong số này có một người đàn ông 44 tuổi, đối mặt với 60 cáo buộc trộm xe và 6 cáo buộc cố gắng trộm xe.