BYD mở cuộc bình chọn tên gọi cho mẫu sedan điện mới

Người dùng sẽ đặt tên cho mẫu sedan thuần điện mới của BYD tùy vào số lượng phiếu bầu trên nền tảng mạng xã hội.

Tổng giám đốc mạng lưới sản phẩm Dynasty của BYD, ông Lộ Thiên (Lu Tian), vừa chính thức mở cuộc trưng cầu ý kiến người dùng trên mạng xã hội Weibo để lựa chọn tên gọi thương mại cho mẫu sedan sắp ra mắt.

Mẫu xe thuần điện (BEV) thế hệ mới này sở hữu thông số vận hành ấn tượng với tầm hoạt động vượt mốc 1.000 km theo tiêu chuẩn CLTC cùng công nghệ sạc siêu nhanh.

Sự kiện này diễn ra ngay sau làn sóng thành công của mẫu SUV cỡ lớn Great Tang khi cán mốc 100.000 đơn đặt hàng trước chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, buộc BYD phải điều chỉnh lại tiến độ để bảo đảm năng lực cung ứng.

Tiếp nối sức nóng đó, mẫu sedan flagship mới đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để tiến vào thị trường Trung Quốc vào quý 3. Tính đến đầu tháng 6, BYD đã công bố 6 cái tên dự kiến dành cho mẫu sedan mới gồm Great Han, Han 9, Han Ultra, Han Tianxia, Xiaohan hay Han Chitu.

Xe mới của BYD có thể mang tên Great Han. Ảnh: Autohome.

Trong đó, phương án Great Han đang áp đảo hoàn toàn với 1.727 phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên đứng thứ hai là Han Tianxia với chỉ 254 phiếu. Do đó, nhiều khả năng mẫu sedan cao cấp này sẽ chính thức mang danh xưng Great Han khi xuất xưởng.

Dựa trên các hình ảnh thực tế trên đường chạy thử, mẫu sedan đầu bảng này sở hữu kích thước to lớn với chiều dài tổng thể đạt khoảng 5.200 mm.

Xe mang ngôn ngữ thiết kế thể thao với đường mái dốc mượt mà kiểu coupe, nắp ca-pô hạ thấp, mâm xe đa chấu mạ crom sang trọng và cụm đèn hậu dạng liền băng kéo dài. Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ lái thông minh của xe được khẳng định bằng cảm biến LiDAR bố trí ngay trên nóc. Xe được trang bị pin LFP Blade Battery thế hệ 2.0, cho tầm hoạt động dao động 880-1.008 km mỗi lần sạc.

Việc ra mắt danh mục sản phẩm cao cấp mới diễn ra trong bối cảnh áp lực cạnh tranh tại thị trường nội địa đang gia tăng rõ rệt. Dữ liệu từ cơ quan theo dõi thị trường China EV DataTracker ghi nhận sản lượng bàn giao của BYD trong tháng 4/2026 đạt 149.606 phương tiện, ghi nhận mức giảm sút doanh số khoảng 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.