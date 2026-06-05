AI đã 'hại' Ram như thế nào?

Hình minh họa trên áo thun Ram dường như là sản phẩm của AI, đã thể hiện bán tải Toyota Tacoma kèm logo Ram trên lưới tản nhiệt.

Theo Carscoops, thương hiệu bán tải Ram thuộc tập đoàn Stellantis vừa rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi vô tình bán các sản phẩm lưu niệm in hình dòng xe đối thủ.

Vụ việc được phát hiện lần đầu bởi The Autopian, khi các sản phẩm lưu niệm được bán trên website trực tuyến của Ram lại in hình ảnh trông rất giống Toyota Tacoma, nhưng vẫn đeo lưới tản nhiệt có logo Ram dạng chữ cỡ lớn.

Nghiêm trọng hơn, sản phẩm dường như được tạo ra bởi AI, với lá quốc kỳ Mỹ thiếu mất 10 ngôi sao.

Cụ thể trên dòng sản phẩm áo thun trị giá gần 30 USD mà Ram gọi là “áo thun yêu nước”, được bán tại Mỹ dưới tên “2026 Ram Patriotic Unisex T-Shirt”. Mặt trước mẫu áo thun này có hình ảnh một chiếc bán tải, trên nền lá cờ Mỹ cách điệu.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đây dường như chỉ là hình ảnh minh họa cho bất kỳ mẫu bán tải nào. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ hơn, kiểu dáng lưới tản nhiệt và thiết kế cụm đèn pha chỉ ra nhiều điểm tương đồng Toyota Tacoma thế hệ mới.

Nghệ sĩ thực hiện, hoặc có khả năng cao hơn là trình tạo ảnh AI, dường như chỉ đơn giản sử dụng hình ảnh Toyota Tacoma và gắn thêm logo Ram vào phần đầu xe. Theo Carscoops, sản phẩm áo thun này hiện không còn xuất hiện trên website của Ram.

Lá cờ chưa chính xác cũng là một lỗi nghiêm trọng trên dòng áo thun mà Ram từng mở bán. Kiểu sắp xếp trên sản phẩm khiến lá quốc kỳ Mỹ chỉ có 40 ngôi sao, thay vì 50 như nguyên bản. Ở một sản phẩm khác, Ram đã minh họa đúng lá cờ Mỹ, nhưng sau cùng vẫn đặt một chiếc Toyota Tacoma vào trung tâm.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là một sai sót hy hữu nhưng khá nghiêm trọng, nhất là khi hoạt động kinh doanh của Ram xoay quanh duy nhất dòng xe bán tải. Nếu có bất kỳ sản phẩm nào của Ram mà cửa hàng trực tuyến phải nhận diện chính xác, đó phải là bán tải thương hiệu Ram.

Trang tin này còn hài hước cho rằng khách hàng Mỹ có lẽ đang mong chờ một lời đáp lễ từ Toyota. Tuy nhiên, không có khả năng cao hãng xe Nhật Bản sẽ tung ra áo thun in hình bán tải Ram 1500 nhưng đi kèm tên xe Tacoma.