Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

AI đã 'hại' Ram như thế nào?

  • Thứ sáu, 5/6/2026 08:29 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Hình minh họa trên áo thun Ram dường như là sản phẩm của AI, đã thể hiện bán tải Toyota Tacoma kèm logo Ram trên lưới tản nhiệt.

Theo Carscoops, thương hiệu bán tải Ram thuộc tập đoàn Stellantis vừa rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi vô tình bán các sản phẩm lưu niệm in hình dòng xe đối thủ.

Vụ việc được phát hiện lần đầu bởi The Autopian, khi các sản phẩm lưu niệm được bán trên website trực tuyến của Ram lại in hình ảnh trông rất giống Toyota Tacoma, nhưng vẫn đeo lưới tản nhiệt có logo Ram dạng chữ cỡ lớn.

Nghiêm trọng hơn, sản phẩm dường như được tạo ra bởi AI, với lá quốc kỳ Mỹ thiếu mất 10 ngôi sao.

Cụ thể trên dòng sản phẩm áo thun trị giá gần 30 USD mà Ram gọi là “áo thun yêu nước”, được bán tại Mỹ dưới tên “2026 Ram Patriotic Unisex T-Shirt”. Mặt trước mẫu áo thun này có hình ảnh một chiếc bán tải, trên nền lá cờ Mỹ cách điệu.

Ram anh 1

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đây dường như chỉ là hình ảnh minh họa cho bất kỳ mẫu bán tải nào. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ hơn, kiểu dáng lưới tản nhiệt và thiết kế cụm đèn pha chỉ ra nhiều điểm tương đồng Toyota Tacoma thế hệ mới.

Nghệ sĩ thực hiện, hoặc có khả năng cao hơn là trình tạo ảnh AI, dường như chỉ đơn giản sử dụng hình ảnh Toyota Tacoma và gắn thêm logo Ram vào phần đầu xe. Theo Carscoops, sản phẩm áo thun này hiện không còn xuất hiện trên website của Ram.

Lá cờ chưa chính xác cũng là một lỗi nghiêm trọng trên dòng áo thun mà Ram từng mở bán. Kiểu sắp xếp trên sản phẩm khiến lá quốc kỳ Mỹ chỉ có 40 ngôi sao, thay vì 50 như nguyên bản. Ở một sản phẩm khác, Ram đã minh họa đúng lá cờ Mỹ, nhưng sau cùng vẫn đặt một chiếc Toyota Tacoma vào trung tâm.

Ram anh 2

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là một sai sót hy hữu nhưng khá nghiêm trọng, nhất là khi hoạt động kinh doanh của Ram xoay quanh duy nhất dòng xe bán tải. Nếu có bất kỳ sản phẩm nào của Ram mà cửa hàng trực tuyến phải nhận diện chính xác, đó phải là bán tải thương hiệu Ram.

Trang tin này còn hài hước cho rằng khách hàng Mỹ có lẽ đang mong chờ một lời đáp lễ từ Toyota. Tuy nhiên, không có khả năng cao hãng xe Nhật Bản sẽ tung ra áo thun in hình bán tải Ram 1500 nhưng đi kèm tên xe Tacoma.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Xem trước Ram 1500 Rebel - ôtô con pickup cỡ lớn sắp bán tại Việt Nam

Mẫu bán tải full-size Ram 1500 quay trở lại Việt Nam dưới nhà phân phối mới, gồm 2 phiên bản và sẽ được đăng ký như ôtô con pickup.

18:26 24/5/2026

Xe Toyota lại bị 'bia kèm lạc'

Tình trạng "bia kèm lạc" xuất hiện ở Toyota RAV4 thế hệ mới, giống với cách các đại lý từng bán Land Cruiser và Tacoma cao hơn giá đề xuất.

07:25 1/2/2026

Phúc Hậu

Ram Toyota AI áo thun Toyota Tacoma

    Đọc tiếp

    Bo Xay dung chi dao go kho cho xe ban tai hinh anh

    Bộ Xây dựng chỉ đạo gỡ khó cho xe bán tải

    16:14 28/5/2026 16:14 28/5/2026

    0

    Bộ Xây dựng ra thông báo yêu cầu nghiên cứu, rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại phương tiện, kiểm định đối với bán tải nếu cần thiết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý