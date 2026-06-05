Mitsubishi Outlander PHEV 2026 xuất hiện, liệu có đến Việt Nam?

Mitsubishi Outlander PHEV 2026 vừa ra mắt Philippines, liệu mẫu xe này có đến Việt Nam trong tương lai?

Tại triển lãm ôtô Philippines 2026 (Phillipines International Motor Show 2026 - PIMS 2026), Mitsubishi vừa giới thiệu mẫu xe Outlander mới mang hệ truyền động hybrid cắm sạc - PHEV. Đây cũng là tâm điểm của gian hàng Mitsubishi tại sự kiện.

Mẫu xe mang thiết kế cỡ lớn với kiểu dáng theo ngôn ngữ Dynamic Shield, tương đồng với Xpander hay Pajero Sport.

Bên trong khoang lái, Outlander PHEV vẫn sở hữu thiết kế thực dụng nhưng công nghệ hơn với kiểu ghế chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, hệ thống âm thanh từ 8 loa Yamaha. Trung tâm bản táp lô là màn hình giải trí 12 inch, sau vô lăng có thêm hiển thị kính lái HUD và màn hiển thị thông tin 12 inch. Điểm đặc biệt của mẫu SUV nằm ở sức mạnh bên dưới nắp ca pô.

Xe được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 2.4L và 2 motor điện, tạo ra tổng công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, đi kèm hệ dẫn động AWD Super All-Wheel Control.

Mitsubishi Outlander PHEV All-new được giới thiệu tại PIMS 2026. Ảnh: TheAuto PH.

Outlander PHEV sở hữu 7 chế độ lái khác biệt gồm Eco, Normal, Tarmac, Snow, Mud, Gravel và Power, đáp ứng nhiều điều kiện địa hình. Chế độ thuần điện cho phép mẫu xe hoạt động khoảng 100 km, phù hợp các hành trình ngắn, lái phố.

Mitsubishi Outlander PHEV dự kiến được mở bán tại Philippines vào tháng 8 năm nay, giá bán của xe chưa được công bố. Chưa rõ liệu Mitsubishi có ý định mang mẫu xe này đến thị trường Việt hay không. Hiện tại, dải sản phẩm của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam chưa có cái tên nào được trang bị hệ truyền động PHEV, hay thậm chí là HEV.

Tuy nhiên nếu để mở màn cho dải sản phẩm chuyển đổi xanh tại Việt Nam, có thể Mitsubishi sẽ chọn Xforce HEV hay Xpander HEV, 2 cái tên đã sớm được giới thiệu tại Thái Lan thay vì Outlander.

Có thể thấy Mitsubishi đang có những bước đi chiến lược trong việc điện hóa dải sản phẩm tại Đông Nam Á. Dù cơ hội cập bến thị trường Việt Nam của Outlander PHEV vẫn còn bỏ ngỏ do rào cản về hạ tầng sạc pin và giá thành, sự hiện diện của mẫu xe này chính là tiền đề mở đường cho làn sóng xe lai HEV thực dụng hơn như Xpander hay Xforce sớm đổ bộ và tham chiến cuộc chơi xe xanh trong nước thời gian tới.