Hongqi vượt mặt Rolls-Royce tại Trung Quốc?

Làn sóng tiêu dùng yêu nước tại Trung Quốc đang giúp Hongqi bứt phá ở phân khúc xe siêu sang, vượt Rolls-Royce về doanh số trong nước và mở rộng tham vọng chinh phục quốc tế.

Theo Nikkei Asia, doanh số thương hiệu siêu sang Hongqi đã vượt Rolls-Royce tại Trung Quốc. Không chỉ củng cố vị thế trong nước, thương hiệu này cũng đang tăng tốc mở rộng sang Đông Nam Á và Nga.

Doanh số Hongqi vượt Rolls-Royce tại Trung Quốc

Hongqi là thương hiệu xe sang của tập đoàn nhà nước FAW, được thành lập từ năm 1958 với tên gọi có nghĩa "Hồng Kỳ" (lá cờ đỏ). Trong nhiều thập kỷ, thương hiệu này chủ yếu sản xuất xe limousine phục vụ các lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hongqi tập trung vào 3 dòng sản phẩm chính: Golden Sunflower với những mẫu xe siêu sang như Guoli hay Guoyao, dòng xe Energy-Saving tiết kiệm năng lượng khi kết hợp giữa động cơ xăng và điện, và New Energy với các mẫu xe thuần điện.

Được hậu thuẫn bởi xu hướng tiêu dùng mang đậm tinh thần dân tộc (Guochao), các mẫu xe đắt nhất của Hongqi đang trở thành tâm điểm trong phân khúc siêu sang tại Trung Quốc.

Theo FAW, dòng sản phẩm siêu sang Hongqi Golden Sunflower đã bán được 1.100 chiếc trong năm 2024 và tăng lên 1.400 xe vào năm 2025, vượt doanh số Rolls-Royce trong cùng giai đoạn.

Theo FAW, dòng sản phẩm Hongqi Golden Sunflower đã bán được 1.100 chiếc trong năm 2024 và tăng lên 1.400 xe vào năm 2025, vượt doanh số Rolls-Royce tại thị trường Trung Quốc trong cùng giai đoạn.

Rolls-Royce chính thức gia nhập thị trường tỷ dân vào năm 2003. Đến năm 2011, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của hãng khi các đại lý tại Bắc Kinh và Thượng Hải đạt doanh số cao nhất trong mạng lưới toàn cầu.

Điều gì khiến Hongqi tăng trưởng tại Trung Quốc?

Đà tăng trưởng của Rolls-Royce tại Trung Quốc đã chững lại trong những năm gần đây. Thương hiệu này duy trì doanh số khoảng 6.000 xe mỗi năm trên toàn cầu trong giai đoạn 2021 - 2025. Dữ liệu từ MarkLines cho thấy doanh số tại nước này đã giảm từ khoảng 1.600 xe năm 2021 xuống còn khoảng 700 xe vào năm 2025.

Làn sóng tiêu dùng ủng hộ hàng nội địa tại Trung Quốc, cùng sự thấu hiểu về thẩm mỹ và giá trị thủ công truyền thống, đã giúp Hongqi tạo dựng sự gần gũi với nhóm khách hàng trong phân khúc siêu sang nội địa.

Bên cạnh sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc, giới phân tích cho rằng xu hướng tiêu dùng yêu nước (Guochao) cũng góp phần làm thay đổi lựa chọn của nhóm khách hàng giàu có. Từ khoảng năm 2020, ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên các thương hiệu nội địa khi niềm tin vào sản phẩm "Made in China" gia tăng cùng vị thế ngày càng lớn của nước này trên trường quốc tế.

Nắm bắt xu hướng đó, Hongqi đã thay đổi chiến lược từ năm 2018, chuyển trọng tâm từ xe phục vụ cơ quan nhà nước sang khách hàng cá nhân, với mục tiêu xây dựng một thương hiệu xe sang mang bản sắc Trung Quốc và có tầm vóc toàn cầu.

Hongqi hướng đến các thị trường quốc tế

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Hongqi đang đẩy mạnh tham vọng chinh phục phân khúc xe siêu sang ở nước ngoài. Tại Malaysia, hãng công bố sẽ bắt đầu bán xe trước cuối năm nay. Đáng chú ý, Quill Automobiles - đơn vị phân phối Rolls-Royce tại Malaysia hơn một thập kỷ qua - đã được chỉ định trở thành nhà phân phối độc quyền của Hongqi.

Bên cạnh thị trường nội địa, Hongqi cũng có kế hoạch mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế như Malaysia và Nga, qua đó nâng cao độ nhận diện thương hiệu cũng như củng cố vị thế trong phân khúc xe sang toàn cầu.

Trong hơn 2 năm qua, Hongqi cũng tích cực thúc đẩy quan hệ với Malaysia thông qua các hoạt động ngoại giao. Năm 2024, hãng tặng mẫu limousine L5, tiền thân của Guoli, cho Quốc vương Malaysia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Malaysia năm 2025, chiếc limousine Hongqi cũng được đưa sang Kuala Lumpur để phục vụ chuyến công du.

Tại Nga, Hongqi nhìn thấy cơ hội khi các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine khiến việc tiếp cận các mẫu xe châu Âu trở nên khó khăn hơn. Vào tháng 6/2026, hãng công bố sẽ bán mẫu sedan Guoya thuộc dòng Golden Sunflower với giá khoảng 30 triệu Ruble ( 384.000 USD ). Trước đó, hãng cũng cung cấp xe phục vụ các nguyên thủ và quan chức tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.