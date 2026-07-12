Các hãng xe Đức gặp thách thức lớn tại Trung Quốc

Sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa Trung Quốc đang đẩy những hãng xe Đức vào thế khó, kéo theo đà suy giảm doanh số trên phạm vi toàn cầu.

Các hãng xe Đức tiếp tục trải qua một quý kinh doanh đầy khó khăn tại Trung Quốc khi doanh số trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026 đồng loạt lao dốc, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe nội địa trên thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Doanh số các hãng xe Đức tại Trung Quốc giảm mạnh

Theo dữ liệu doanh số công bố bởi các hãng, Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đều ghi nhận mức giảm ít nhất 30% tại Trung Quốc trong quý II/2026. Trong đó, Volkswagen chịu mức sụt giảm mạnh nhất với doanh số giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đều ghi nhận mức giảm ít nhất 30% tại Trung Quốc trong quý II/2026. Trong đó, Volkswagen chịu mức sụt giảm mạnh nhất với doanh số giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Volkswagen từng đánh mất vị trí hãng xe bán chạy nhất Trung Quốc vào tay BYD trong năm 2024. Đầu năm nay, hãng xe Đức đã tạm thời giành lại ngôi đầu nhờ chiến dịch tung ra hàng loạt mẫu xe điện mới tại thị trường này. Đà phục hồi đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, một phần do các chương trình trợ giá dành cho xe năng lượng mới tại Trung Quốc dần hết hiệu lực.

Giới phân tích cho rằng các thương hiệu Đức từng xây dựng thành công tại Trung Quốc dựa trên danh tiếng lâu đời của xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, lợi thế này đang mất dần sức hút đối với nhóm khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ và ngày càng ưu tiên các mẫu xe điện tích hợp nhiều tính năng thông minh do các hãng nội địa phát triển.

Trong quý II/2026, doanh số của BMW tại thị trường Trung Quốc chỉ đạt 117.815 xe, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 6 tháng đầu tiên của năm 2026, hãng chỉ bán được 261.773 xe, giảm 20,4%.

Trong quý II/2026, doanh số của BMW tại thị trường Trung Quốc chỉ đạt 117.815 xe, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 6 tháng đầu tiên của năm 2026, hãng chỉ bán được 261.773 xe, giảm 20,4%. Thương hiệu cũng đã cắt giảm dự báo kinh doanh cho năm 2026, đánh dấu lần thứ ba trong chưa đầy 3 năm hãng phải đưa ra cảnh báo lợi nhuận liên quan đến thị trường Trung Quốc.

Thị trường ôtô Trung Quốc là bài kiểm tra khốc liệt cho các hãng xe Đức

Hãng xe xứ Bavaria cho biết cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao, qua đó làm suy yếu nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, phân khúc mà BMW vẫn còn phụ thuộc đáng kể tại thị trường này.

Trong quý II/2026, doanh số của Mercedes-Benz Cars tại Trung Quốc còn 98.600 xe, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong nửa đầu năm 2026, thương hiệu này ghi nhận sự sụt giảm 28% với 210.200 xe.

Tương tự Volkswagen, cả BMW và Mercedes-Benz đều đang tăng tốc điều chỉnh danh mục sản phẩm tại Trung Quốc bằng các mẫu xe điện được phát triển phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng địa phương.

Theo dữ liệu thị trường, doanh số ôtô tại Trung Quốc đã giảm tháng thứ chín liên tiếp trong tháng 6/2026, buộc nhiều nhà sản xuất phải đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có châu Âu, nhằm bù đắp nhu cầu suy yếu trong nước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gây nhiều áp lực cho Porsche khi doanh số của nửa đầu năm 2026 giảm tới 32%, còn 14.501 xe. Khách hàng tại thị trường này có thể dễ dàng tìm ra những sản phẩm nội địa có thiết kế tương tự, tuy nhiên hiệu suất và công nghệ vượt trội với mức giá thấp hơn rất nhiều.

Sự phục hồi tại các khu vực khác vẫn chưa đủ để bù đắp những tổn thất tại Trung Quốc. Trong quý II/2026, doanh số toàn cầu của Volkswagen giảm 8,6%, Mercedes-Benz giảm 8%, trong khi BMW giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.