Doanh số Mercedes-Benz giảm 6% trong quý II/2026

Doanh số Mercedes-Benz trong quý II/2026 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025 trước sức ép từ môi trường kinh doanh toàn cầu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc.

Tập đoàn Mercedes-Benz vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với 511.900 ôtô và xe van được bàn giao trên toàn cầu, giảm 6% so với quý II/2025, tuy nhiên doanh số xe thuần điện (BEV) tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm 2026, đã có tổng cộng 1.011.500 xe được bán, giảm 6% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Doanh số xe du lịch Mercedes-Benz giảm 8%

Doanh số ôtô và xe van bên ngoài Trung Quốc tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ dành cho các mẫu xe mới, lượng xe thuần điện bán ra trên toàn tập đoàn tăng 50% theo năm.

Tập đoàn Mercedes-Benz ghi nhận doanh số xe du lịch và xe van trong quý II/2026 đạt 511.900 chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mercedes-Benz Cars ghi nhận doanh số 417.800 xe, giảm 8% so với quý II/2025.

Mercedes-Benz Cars ghi nhận doanh số 417.800 xe trong quý II/2026, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự quý I/2026, doanh số ngoài Trung Quốc vẫn vượt mức của năm trước với mức tăng 2%.

Động lực tăng trưởng đến từ các thị trường phương Tây, trong đó Bắc Mỹ tăng 13%, châu Âu tăng 4% và riêng Đức tăng 6%. Ngược lại, doanh số tại Trung Quốc giảm đến 30% do môi trường cạnh tranh gay gắt cùng thời điểm chuyển giao danh mục sản phẩm mới của hãng.

Xe điện hóa Mercedes-Benz tăng trưởng mạnh

Mercedes-Benz Cars bán được 52.900 xe thuần điện (BEV) trên toàn cầu trong quý II/2026, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tại châu Âu, doanh số BEV tăng tới 87%, đạt 43.500 xe, giúp tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số gần như tăng gấp đôi lên mức 26%. Tại Đức, lượng xe điện bán ra tăng hơn gấp đôi, đồng thời tỷ trọng BEV cũng gần gấp đôi, đạt 24%.

Trái với doanh số xe du lịch nói chung của Mercedes-Benz giảm so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe thuần điện tăng 51% so với quý II/2025, giúp tổng lượng xe BEV đã bán ra từ đầu năm tới nay tăng 28%.

Trên phạm vi toàn cầu, tỷ trọng BEV tăng đáng kể lên 13%, so với mức 7,7% của quý II/2025, dù các mẫu xe điện mới vẫn đang trong giai đoạn tăng sản lượng tại nhiều thị trường.

Các dòng xe điện hóa (xEV) cũng tiếp tục gia tăng vai trò trong cơ cấu doanh số. Tại châu Âu, tỷ trọng xEV đạt 43%, trong khi trên toàn cầu Mercedes-Benz bán được 87.500 xe điện hóa trong quý II/2026, tương ứng chiếm 21% tổng doanh số.

Doanh số Mercedes-Benz giảm sâu tại Trung Quốc

Tại châu Âu, Mercedes-Benz bán được 166.400 xe, tăng 4%, còn Bắc Mỹ đạt 91.300 xe, tăng 13%. Riêng thị trường Mỹ đạt 81.900 xe, tăng 10%, nhờ nhu cầu mạnh đối với GLE và GLE Coupe. Trong khi đó, doanh số tại châu Á đạt 138.300 xe với mức giảm 27%, chủ yếu chịu tác động từ sự suy giảm tại Trung Quốc.

Trong khi các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ tăng trưởng ấn tượng, Mercedes-Benz lại đón tin buồn tại thị trường Trung Quốc khi doanh số giảm đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến doanh số quý II/2026 tại châu Á giảm 27%.

Dù vậy, Mercedes-Benz vẫn giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe trên 1 triệu NDT (khoảng 147.200 USD ) và sẽ tung ra hàng loạt mẫu xe mới như GLC L thuần điện, S-Class, Mercedes-Maybach S-Class và GLE trong nửa cuối năm, cùng hệ thống thông tin giải trí, buồng lái AI và công nghệ hỗ trợ lái mới.

Tính theo phân khúc sản phẩm, dòng Top-End đạt 58.100 xe (giảm 10%), trong đó G-Class vẫn tăng 3% toàn cầu. Phân khúc Core bán được 249.300 xe (giảm 9%) nhờ GLE và GLC, còn Entry đạt 110.400 xe (giảm 4%) với sự đóng góp của CLA và GLB mới. Mercedes-Benz cũng xác nhận GLA thuần điện hoàn toàn mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối tháng 7, tiếp tục mở rộng danh mục xe điện.